Нема предаха, стиже нови пик врућине: Ова појава постаје кључни проблем наредних дана

Аутор:АТВ редакција
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Иако су екстремне вриједности од 40 степени тренутно иза, пред грађанима Србије је период који доноси нове изазове – од повратка тропских врућина до појачаног вјетра који озбиљно отежава борбу са ватреном стихијом широм земље.
Након краткотрајног освјежења у претходна два дана, Србија се поново припрема за високе температуре и неповољне метеоролошке прилике. Иако су екстремне вриједности од 40 степени тренутно иза, пред грађанима Србије је период који доноси нове изазове – од повратка тропских врућина до појачаног вјетра који озбиљно отежава борбу са ватреном стихијом широм земље.
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Метеоролог Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) Слободан Совиљ истакао је да је најтежи удар прошао, али да опуштања нема.
„Добра вијест јесте да је најинтензивнији дио овог топлотног таласа практично иза нас. Ми смо биљежили температуре и до 40 степени, и то у првом периоду од 5. до 8. августа, док су ових дана, иако температуре и даље изнад просјека, пријатније у односу на тај период“, изјавио је Совиљ за ТВ „Прва“ у емисији „Јутро“.
Данас, у петак 14. августа, и сутра у суботу задржаће се сличне температуре од 30 до 33 степена, док ће на истоку Србије бити тек око 28 степени. Међутим, метеоролог упозорава да нас од недјеље чека нови пораст.
У недјељу, понедјељак и уторак поново можемо очекивати око 35 степени, а у Београду и већим градовима Војводине тада треба рачунати и на тропске ноћи. Након тог кратког пика, температура ће поново пасти на 30 степени, али се наставља дугачак низ тропских дана који је почео још почетком мјесеца.
Објашњавајући узроке оваквог времена, Совиљ је нагласио да је ријеч о комбинацији фактора.
„С једне стране, узрок је присуство веома топле ваздушне масе поријеклом са сјевера Африке, која је преко Пиринејског полуострва, Француске, Средње Европе и западног Балкана стигла и до нашег подручја, гдје је практично стационирана током читавог овог периода“, објаснио је метеоролог.
Совиљ је посебно истакао да овакви интензитети топлотног таласа не би били могући без утицаја климатских промјена, што потврђују и анализе РХМЗ-а и Института за метеорологију.
Посебно критична ситуација очекује се на пољу безбједности због ширења пожара. Иако су температуре нешто ниже него прошле недјеље, вјетар постаје кључни проблем.
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„Услови на терену су врло тешки. Иако је температура пала, вјетар је појачан и то можемо да очекујемо и наредних дана. Јак вјетар је изузетно неповољна околност за прављење нових жаришта и за ширење постојећих пожара“, упозорава Совиљ.
На подручју Делиблатске пјешчаре у наредним данима очекује се јак југоисточни вјетар са ударима до 45 километара на час. Истовремено, у региону Столова и брдско-планинским предјелима централне и јужне Србије дуваће појачан сјевероисточни вјетар сличног интензитета, од 40 до 45 километара на час, и то у периоду од петка до понедјељка. Метеоролошки услови остају изразито неповољни и погодоваће иницирању нових пожара, због чега су све релевантне информације прослијеђене Сектору за ванредне ситуације.
Суша оставља дубок траг и на нашим ријекама. Совиљ наводи да локалне падавине које се јављају нису ни близу довољне да поправе хидролошку ситуацију.
„Минимум водостаја Дунава имали смо 4. августа код Бездана, тада је био на -169 центиметара, и он је од тог датума до данашњег дана порастао само за око 30 центиметара“, прецизирао је метеоролог.
Због великог дефицита падавина у земљама горњег тока Дунава, попут Аустрије, Мађарске и Њемачке, у наредних осам до девет дана очекује се нови пад водостаја који ће се вратити на критичне вриједности забиљежене 4. августа.
Ипак, на видику је и крај сушног периода. За септембар стижу охрабрујуће вијести.
„Очекујемо вишак падавина током септембра на подручју Србије, од 65 до 90 литара по квадратном метру на мјесечном нивоу, у планинским предјелима и преко 100“, најавио је Совиљ.
Како је додао, то значи потпуни заокрет који ће повољно утицати и на ријеке и на смањење ризика од пожара.
Када је ријеч о дугорочној прогнози за зиму, Слободан Совиљ указује на утицај феномена Ел Нињо који се развија на Пацифику.
„То конкретно значи за наш регион једну динамичну зиму са чешћим продорима влажног ваздуха, са више падавина. Због климатских промјена те падавине су чешће у виду кише, међутим и више температуре од просјека“, закључио је метеоролог.
До краја августа задржаће се топло вријеме са благим осцилацијама, а температуре ће бити од 30 до 36 степени у већини мјеста, уз и даље изражен дефицит падавина.
(Блиц)
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