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Елведин Пезић ухапшен на КиМ, познат разлог привођена

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 07:33

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Елведин Пезић ухапшен на КиМ, познат разлог привођена
Фото: Sinjali.com

Елведин Пезић ухапшен је на Косову и Метохији након пријаве због "ширења вехабијске идеологије“ у Витомирици.

Јаке снаге тзв. косовске полиције привеле су Пезића, након чега је пребачен у Пећ на саслушање. Према доступним информацијама, Пезић је означен као безбједносно интересантна особа.

Заједно с њим ухапшен је и Митхад Ћеман, с којим је Пезић, према најављеном програму, требао одржати предавање и промоцију књиге.

Предавање требало бити вечерас

Пезић је вечерас у 20.30 часова требао одржати предавање у Добруши, мјесту у општини Исток, односно на подручју Пећког округа.

Његово хапшење услиједило је управо уочи тог догађаја, а за сада није познато хоће ли предавање бити одржано.

Познат широм региона

Елведин Пезић познат је широм региона и важи за једног од популарнијих селефијских тумача на овим просторима. Посебно је активан на друштвеним мрежама, гдје редовно објављује вјерска предавања и друге садржаје.

Његову званичну Фејсбук-страницу прати више од 372.000 особа.

Због својих ставова о појединим друштвеним и вјерским питањима, Пезић је и раније био предмет јавних расправа те је изазивао подијељене реакције јавности.

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Тагови :

Ухапшен Елведин Пезић

Елведин Пезић

Косово и Метохија

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