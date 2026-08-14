Елведин Пезић ухапшен на КиМ, познат разлог привођена

Аутор:АТВ редакција
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Елведин Пезић ухапшен је на Косову и Метохији након пријаве због "ширења вехабијске идеологије“ у Витомирици.
Јаке снаге тзв. косовске полиције привеле су Пезића, након чега је пребачен у Пећ на саслушање. Према доступним информацијама, Пезић је означен као безбједносно интересантна особа.
Заједно с њим ухапшен је и Митхад Ћеман, с којим је Пезић, према најављеном програму, требао одржати предавање и промоцију књиге.
Пезић је вечерас у 20.30 часова требао одржати предавање у Добруши, мјесту у општини Исток, односно на подручју Пећког округа.
Његово хапшење услиједило је управо уочи тог догађаја, а за сада није познато хоће ли предавање бити одржано.
Елведин Пезић познат је широм региона и важи за једног од популарнијих селефијских тумача на овим просторима. Посебно је активан на друштвеним мрежама, гдје редовно објављује вјерска предавања и друге садржаје.
Његову званичну Фејсбук-страницу прати више од 372.000 особа.
Због својих ставова о појединим друштвеним и вјерским питањима, Пезић је и раније био предмет јавних расправа те је изазивао подијељене реакције јавности.
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