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Остојић: За исплату увећаних накнада обезбијеђено више од 50 милиона КМ

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 08:57

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Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Фото: АТВ

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да је за исплату увећаних новчаних примања корисницима права из области борачко-инвалидске заштите обезбијеђено више од 50 милиона КМ.

Остојић је подсјетио да су измјене Закона о правима бораца и нова законска рјешења донијели највеће унапређење система борачко-инвалидске заштите до сада и конкретне користи великом броју бораца, посебно онима који нису имали никаква примања.

"Посебно бих издвојио право које уведено за борце старије од 65 годинан који нису успјели остварити право на пензију и немају никаква друга примања. Осим борачког додатка, уведено је и право на посебно мјесечно примање. За сваки мјесец борбених дејства, та лица добијају 10 КМ, што значи да ће борац прве категорије за 40 мјесеци учешћа у рату добијати више од 400 КМ", рекао је Остојић.

Он је навео да је посљедње три године много учињено на побољшању положаја борачких категорија, а круна тога су измјене Закона о правима бораца и увећан буџет за ове намјене, преноси Срна.

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Почиње исплата увећаних борачких додатака и инвалиднина

"Посебно је значајна ова година са аспекта повећања буџета, који данас износи 618 милиона КМ. По садашњим законским рјешењима, он ће сљедеће године бити 750 до 760 милиона и осигуран је његов раст и у наредном периоду. У односу на прошлу годину буџет је већи за читавих 120 милиона КМ", навео је Остојић за РТРС.

У Републици Српској данас почиње исплата увећаних новчаних примања корисницима права из области борачко-инвалидске заштите, која су обрачуната по новим основицама које се примјењују од 1. јула.

Од 1. јула повећана је основица за обрачун мјесечног борачког додатка, са четири на пет КМ.

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Тагови :

Радан Остојић

Република Српска

Исплата

Борачки додатак

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