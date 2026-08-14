Огласила се Јована Јеремић, неколико сати послије операције

Аутор:АТВ редакција
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Водитељка "Јутарњег програма" на Пинк телевизији, Јована Јеремић, оперисана је јуче на једној приватној клиници у Београду.
Она је уградила силиконе у груди, све је протекло у најбољем реду, а сада се огласила јутро након интервенције.
Наиме, Јована Јеремић се и даље опоравља од операције коју је имала, али је наставила са својом рутином, па је тако сада на Инстаграму објавила фотографију и показала како ужива у испијању кафеи читању књиге.
Како смо могли да примјетимо на руци јој је и даље браунила, а Јована је подијелила и цитат:
- Пут који је твој неће увек имати смисла другима, али ће имати смисла теби.
Подсјетимо, Јована Јеремић је на клинику стигла у пратњи своје братанице, а пред улазак у клинику, водитељка се прекрстила и помолила Богу да све прође како треба, што је одушевило медицинске раднике.
Сцена
Оперисана Јована Јеремић
- Мало уплашена, искрена да будем. Океј сам. Ја сам велики слабић када је игла у питању, само ћу ти то рећи. И онда, увијек кад идем, и кад сам се порађала, и све, било јој, ја љекару идем само на контроле. И то је то - рекла је Јована за Пинк.рс пред операцију.
(телеграф)
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