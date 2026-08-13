Нападнута трудна Анита Станојловић

Аутор:АТВ редакција
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Партнер ријалити побједнице Аните Станојловић, Лука Вујовић огласио на друштвеној мрежи и открио кроз шта пролази пар.
Наиме, Вујовић је шокирао пратиоце откривши да су он и трудна изабраница постали жртве безобзирног напада на интернету.
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Лука је заправо, још током прошле сезоне покренуо приватни бизнис који је у почетку водио са тадашњом вјереницом Анели Ахмић, да би посао наставио са Анитом.
Међутим, њихова пословна страница од које зарађују изненада се нашла на удару.
Он је објавио доказ на ком се јасно види да је кориснички рачун обустављен усљед масовних пријава, преноси "Ало".
Са друге стране, није хтио да сједи скрштених руку, па је одмах реаговао и случај пријавио надлежним органима који већ раде на откривању особа које стоје иза ове саботаже.
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Убрзо након тога, Лука је поново обавијестио фанове да им је Инстаграм саопштио да више неће моћи да користе исто име профила, али да ће ускоро поново вратити приступ налогу.
Подсјетимо, Лука Вујовић је прије неколико ноћи гостовао у емисији "Народ пита", а прије самог уласка у студио проговорио је о новостима у њиховом приватном животу и открио како је протекао први сусрет са Анитином мајком.
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