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Стејт департмент: Враћа се приоритет заслугама и професионализму, укида се програм ДЕИ

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 21:20

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Стејт департмент: Враћа се приоритет заслугама и професионализму, укида се програм ДЕИ
Фото: Brett Sayles/Pexels

Амерички Стејт департмент објавио је да напушта програме разноликости, равноправности и инклузије у дипломатској обуци, враћајући приоритет заслугама и професионализму.

- Стејт департмент је окончао идеолошки екстремну и дискриминаторну агенду разноликости, равноправности и инклузије /ДЕИ/, враћајући заслуге, ригорозност и одговорност дипломатској служби и преусмјеравајући обуку на практичне дипломатске вјештине које служе заједничким интересима америчког народа - наводи се у саопштењу.

У саопштењу се истиче да спољна служба треба да се фокусира на заштиту националних интереса САД, на борбу против непријатељских сила, тероризма, шверца дроге и илегалне имиграције, умјесто да троши своје напоре на идеолошку обуку и промоцију родних норми.

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Стејт департмент напомиње да је неприхватљив садржај укључивао тему "системског расизма" и "привилегија бијелаца" на часовима ријетких језика, укључујући урду, бенгалски и хебрејски, као и смјернице о употреби измишљених замјеница попут "Зе" /Зе/и "Зир" /Зир/.

- Такве праксе изазивају подјеле унутар тима и смањују ефикасност дипломатских мисија - наглашава се у саопштењу.

Убрзо након ступања на дужност 47. предсједника, Доналд Трамп је издао извршну наредбу којом се окончавају програми ДЕИ унутар савезних институција.

(Срна)

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Тагови :

Америка

Стејт департмент

Доналд Трамп

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