Стејт департмент: Враћа се приоритет заслугама и професионализму, укида се програм ДЕИ

Аутор:АТВ редакција
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Амерички Стејт департмент објавио је да напушта програме разноликости, равноправности и инклузије у дипломатској обуци, враћајући приоритет заслугама и професионализму.
- Стејт департмент је окончао идеолошки екстремну и дискриминаторну агенду разноликости, равноправности и инклузије /ДЕИ/, враћајући заслуге, ригорозност и одговорност дипломатској служби и преусмјеравајући обуку на практичне дипломатске вјештине које служе заједничким интересима америчког народа - наводи се у саопштењу.
У саопштењу се истиче да спољна служба треба да се фокусира на заштиту националних интереса САД, на борбу против непријатељских сила, тероризма, шверца дроге и илегалне имиграције, умјесто да троши своје напоре на идеолошку обуку и промоцију родних норми.
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Стејт департмент напомиње да је неприхватљив садржај укључивао тему "системског расизма" и "привилегија бијелаца" на часовима ријетких језика, укључујући урду, бенгалски и хебрејски, као и смјернице о употреби измишљених замјеница попут "Зе" /Зе/и "Зир" /Зир/.
- Такве праксе изазивају подјеле унутар тима и смањују ефикасност дипломатских мисија - наглашава се у саопштењу.
Убрзо након ступања на дужност 47. предсједника, Доналд Трамп је издао извршну наредбу којом се окончавају програми ДЕИ унутар савезних институција.
(Срна)
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