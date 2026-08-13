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Које поврће посијати у августу да бисте имали плодове током јесени

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 22:08

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Сијање баште, сјетва
Фото: Pexels

Август многима дјелује као мјесец резервисан првенствено за бербу, али сезона у башти тада још није завршена.

Ако правилно одаберете поврће и вријеме сјетве, празне гредице након лука, бијелог лука, раног кромпира или грашка могу поново постати веома корисне.

Јована Јеремић-20032026

Сцена

Оперисана Јована Јеремић

Дио поврћа посијаног у августу може се брати већ почетком јесени, док ће поједине врсте остати у башти све до првих озбиљнијих хладноћа.

Ротквице брзо стижу за бербу

Један од најједноставнијих избора су ротквице. Брзо расту, а код појединих сорти од сјетве до бербе потребно је свега неколико седмица.

Ипак, током најтоплијег дијела августа боље је сачекати нешто свјежији период, јер високе температуре могу неповољно утицати на развој коријена.

Ако имате слободну гредицу и желите поврће које неће захтијевати дуго чекање, ротквице су зато одличан избор за каснољетну сјетву.

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Рукола брзо ниче и може се брати више пута

Добар избор је и рукола.

Може се сијати директно у гредицу, брзо ниче, а млади листови могу се резати више пута.

Ако су дани још веома топли, посебно је важно одржавати земљу равномјерно влажном како младе биљке не би страдале непосредно након ницања.

Вријеме је и за шпинат

Током друге половине августа може се сијати и шпинат, посебно у континенталним крајевима када ноћне температуре почну да падају.

Шпинат боље подноси свјежије вријеме него велике љетне врућине, па каснољетна сјетва често може дати квалитетан јесењи род.

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Због тога са шпинатом не треба претјерано журити док трају највеће врућине.

Матовилац добро подноси ниже температуре

За јесењу бербу може се посијати и матовилац.

Он ниче спорије од руколе и ротквица, али има важну предност - добро подноси ниже температуре.

Управо због тога једна је од кориснијих култура за башту из које желимо да беремо поврће и током касне јесени.

Не заборавите салату

На празним гредицама могу се сијати и лиснате салате.

За каснољетну сјетву најбоље је бирати сорте намијењене јесењем узгоју.

Проблем могу представљати високе температуре, јер сјеме салате током веома топлих дана може слабије да клија. Због тога је корисно сачекати неколико свјежијих дана, а гредицу по потреби заштитити од најјачег подневног сунца.

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Посебну пажњу треба посветити влажности земље док сјеме не проклија.

Блитва може давати листове и прије зиме

Блитва је још једна могућност, нарочито у крајевима са благом јесени.

Младе биљке могу дати прве листове прије зиме, док у топлијим подручјима блитва може наставити да расте знатно дуже него у континенталним крајевима.

У подручјима са блажом климом избор поврћа за каснољетну сјетву генерално је већи. Током августа могу се постепено припремати гредице и за поједине купусњаче, салате и друге културе које добро подносе ниже јесење температуре.

Највећи непријатељ није хладноћа

Код августовске сјетве највећи проблем углавном није хладноћа, већ управо супротно - врела и сува земља.

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Прије сјетве гредицу је добро залити, а након што се сјеме посије површину треба одржавати умјерено влажном све док биљке не никну.

Заливање је најбоље обављати рано ујутро или предвече, када сунце није јако и вода спорије испарава.

Важно је и да земља не буде потпуно натопљена. Циљ је одржавати довољно влаге за клијање, а не направити блатњаву и превише влажну гредицу.

Немојте све посијати истог дана

Постоји још један једноставан трик који може продужити бербу.

Умјесто да сву количину одређене врсте поврћа посијете одједном, сјетву можете распоредити у неколико термина са размаком од десетак дана.

Биљке тада неће све доспјети за бербу у исто вријеме.

Анита Станојловић

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На тај начин, и када прође главни дио љетне сезоне, из баште још седмицама можете брати свјеже ротквице, салату, руколу, шпинат, матовилац и друго лиснато поврће.

Август зато не мора да означава крај баштенске сезоне. Уз мало планирања, празне гредице могу поново зазелењети и обезбиједити свјеже поврће током јесени, преноси Лика-онлине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

сјетва

башта

Биљке

поврће

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