Оперисана Јована Јеремић

Аутор:АТВ редакција
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Водитељка јутарњег програма Пинк телевизије, Јована Јеремић, рано у четвртак отишла у једну приватну клинику, гдjе се подвргла естетској операцији увећања груди.
Операција је протекла у најбољем реду и сада се осјећа добро. Иако је у јаким боловима и завојима, операцију је добро поднијела.
Операција је, како сазнају домаћи медији, готова и протекла је у најбољем реду, те се тако водитељка, како пишу, подигла из кревета и сједи, иако је под јаким боловима, увијена је у завоје и стезнике, а операцију је и сама добро поднијела, преноси "мондо".
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