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Оперисана Јована Јеремић

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 22:03

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Јована Јеремић
Фото: Youtube/ADRIA TV Montenegro

Водитељка јутарњег програма Пинк телевизије, Јована Јеремић, рано у четвртак отишла у једну приватну клинику, гдjе се подвргла естетској операцији увећања груди.

Операција је протекла у најбољем реду и сада се осјећа добро. Иако је у јаким боловима и завојима, операцију је добро поднијела.

Операција је, како сазнају домаћи медији, готова и протекла је у најбољем реду, те се тако водитељка, како пишу, подигла из кревета и сједи, иако је под јаким боловима, увијена је у завоје и стезнике, а операцију је и сама добро поднијела, преноси "мондо".

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Тагови :

Јована Јеремић

повећање груди

Операција

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