Снимак језивог пожара у Баошићима са пет километара никога не оставља равнодушним

Аутор:АТВ редакција
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Црном Гором, баш као и БиХ и Србијом, данима харају застрашујући пожари.
Данима се ватрогасци боре са ватреном стихијом широм Балкана, а у Црној Гори, у Баошићима, су апокалиптични призори.
Снимак који нам долази из Тивта заиста никог не оставља равнодушним, јер је ватра видљива километрима далеко.
Како се може видјети, из Тивта у даљини од око пет километара Баошиће и околину обасјава ватра која задаје огромне проблеме тамошњим ватрогасцима.
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