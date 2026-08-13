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Снимак језивог пожара у Баошићима са пет километара никога не оставља равнодушним

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 22:51

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Снимак пожара у Баошићима
Фото: Screenshot

Црном Гором, баш као и БиХ и Србијом, данима харају застрашујући пожари.

Данима се ватрогасци боре са ватреном стихијом широм Балкана, а у Црној Гори, у Баошићима, су апокалиптични призори.

Снимак који нам долази из Тивта заиста никог не оставља равнодушним, јер је ватра видљива километрима далеко.

Како се може видјети, из Тивта у даљини од око пет километара Баошиће и околину обасјава ватра која задаје огромне проблеме тамошњим ватрогасцима.

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Тагови :

пожар

Црна Гора

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