Пожар на подручју Херцег Новог под контролом: Ватрогасци и даље дежурају

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на подручју Херцег Новог тренутно је под контролом, али ће екипе дежурати и интервенисати и током ноћи на критичним тачкама, саопштено је из херцегновске Службе заштите и спасавања.
Командир Службе Златко Ћировић рекао је да је ситуација на пожаришту јутрос била боља, али да се око 13.00 часова појачао западни вјетар, те се пожар проширио.
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"Пред нама је бурна ноћ. Екипе су распоређене на све критичне позиције и базирамо се да сачувамо објекте и људске животе", навео је Ћировић.
Екипе су распоређене од Баошића према Бијелој, гдје су стамбени објекти и густа вегетација уз њих, преносе црногорски медији.
"Пожар се проширио и према Каменарима и тамо имамо, на нашу несрећу, густо насељен простор. Трудимо се да то сачувамо, а временски услови нам диктирају како ћемо гасити. Вјетар нам отежава рад", нагласио је Ћировић.
Он је рекао да ватру још не могу да ставе под контролу, наводећи да је опожарени простор велики.
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"Помажу нам колеге из других градова, из Никшића, Цетиња, Бара, Будве", изјавио је Ћировић.
Он је рекао да су од Директората за ванредне ситуације тражили да се активира Механизам ЕУ цивилне заштите јер Црна Гора припада том тијелу, али, нажалост, од те помоћи нема ништа јер ни код других држава потписница тог механизма није добра ситуација са пожарима.
(Срна)
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