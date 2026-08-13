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Избио пожар у складишту клима-уређаја: Плинске боце летјеле по дворишту

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 17:19

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Ватрогасци су успјели да ставе под контролу пожар у складишту клима-уређаја у Вараждину који се брзо проширио због плинских боца, а повријеђених нема.

У гашењу пожара учествује пет ватрогасних јединица са 50 ватрогасаца.

Старјешнина ватрогасне јединице Вараждин Марио Рогина рекао је да је пожар избио у складишту фирме "Енерго-ес", а да су плинске боце летјеле по дворишту.

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Хрватски медији преносе да је једна плинска боца одлетјела на дјечије игралиште удаљено око 50 метара.

Пожар на Тргу Антуна Густава Матоша пријављен је око 15.00 часова, а на терен су одмах изашле хитне службе.

Према првим информацијама полиције, пожару је претходила експлозија у просторијама фирме која се налази на тој адреси.

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Тагови :

Хрватска

Експлозија

Вараждин

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