У Сјеверној Македонији први смртни случај од заразе грозницом Западног Нила

Аутор:АТВ редакција
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Први смртни случај настао због заразе вирусом Западног Нила регистрован је у Сјеверној Македонији.
Ријеч је о 83-годишњем мушкарцу из Скопља који је лијечен у Клиници за инфективне болести и фебрилна стања.
Према подацима сјеверномакедонског Института за јавно здравље, симптоми пацијента су почели 2. августа грозницом, дрхтавицом, главобољом, општом слабошћу, боловима у зглобовима и мишићима, укоченошћу врата и поремећеном свијешћу.
Србија
У Београду у једном узорку комарца пронађен вирус Западног Нила
Дијагностикована му је клиничка слика менингитиса, а поред тога он је боловао и од други хроничних болести.
Присуство вируса Западног Нила потврђено је серолошким прегледом цереброспиналне течности.
Ово је први пријављени смртни случај од посљедица грознице Западног Нила у Сјеверној Македонији ове године.
У дијеловима Сјеверне Македоније проглашена је епидемија грознице Западног Нила, преноси Танјуг.
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