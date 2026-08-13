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У Сјеверној Македонији први смртни случај од заразе грозницом Западног Нила

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 09:59

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Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете
Фото: pexels/Saeed Saeed

Први смртни случај настао због заразе вирусом Западног Нила регистрован је у Сјеверној Македонији.

Ријеч је о 83-годишњем мушкарцу из Скопља који је лијечен у Клиници за инфективне болести и фебрилна стања.

Према подацима сјеверномакедонског Института за јавно здравље, симптоми пацијента су почели 2. августа грозницом, дрхтавицом, главобољом, општом слабошћу, боловима у зглобовима и мишићима, укоченошћу врата и поремећеном свијешћу.

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У Београду у једном узорку комарца пронађен вирус Западног Нила

Дијагностикована му је клиничка слика менингитиса, а поред тога он је боловао и од други хроничних болести.

Присуство вируса Западног Нила потврђено је серолошким прегледом цереброспиналне течности.

Ово је први пријављени смртни случај од посљедица грознице Западног Нила у Сјеверној Македонији ове године.

У дијеловима Сјеверне Македоније проглашена је епидемија грознице Западног Нила, преноси Танјуг.

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Тагови :

вирус Западног Нила

вирус

комарац

преминуо мушкарац

Сјеверна Македонија

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