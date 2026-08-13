Драган Бабић се огласио након инцидента у Макарској: "Снимак не приказује све"

Аутор:АТВ редакција
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Драган Бабић огласио се преко својих адвоката након што су у јавности објављени снимци и информације о инцидентима на плажи у Макарској. Он тврди како објављени аудио и видео садржаји не приказују цјелокупан контекст догађаја те оспорава дио тврдњи које су се појавиле у јавности.
Бабићеви пуномоћници потврђују да му је Општински суд у Макарској, Стална служба у Имотском, изрекао новчану казну због ремећења јавног реда и мира, али наглашавају како пресуда у тренутку састављања њиховог очитовања није била правоснажна.
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„Предметна се одлука не може сматрати коначно утврђеним чињеничним и правним стањем нити је у овом тренутку примјерено из ње изводити закључке о коначној одговорности др Бабића“, навели су његови адвокати Јосип Бокшић и Драженка Јуришић, а преноси Бљесак.
Бабић наводи како су снимци који су доспјели у јавност селективно исјечени те да не приказују оно што је претходило његовом понашању.
Његови адвокати притом директно прозивају брачни пар И. С. и Д. С. уз тврдњу како су медијима доставили аудио и видео снимак из којег су изостављени дијелови који би, према њиховој оцјени, ишли Бабићу у прилог.
Наводе и како се на снимку може чути како му Д. С. говори: „Шта имаш, Драгане, пиштољ и нож?“, за шта тврде како је поновила више пута, а потом му упутила и низ увредљивих ријечи.
„Како није успјела у својој намјери, упутила му је ријечи: 'Хајде разгули одавде, матора дртино боље ти је гаће те у**ане да опереш... Ј***ли су тебе', а што не приличи особи која потиче из угледне докторске породице како је сама навела“, наводе адвокати те додају како ју је чак и полицијски службеник упозорио да престане провоцирати Бабића, али да је наставила снимати њега и полицајце те да је снимање наставила и у полицијској станици.
„Господин И. С. и госпођа Д. С., из само њима познатих разлога еминентног, признатог, цијењеног и изузетно стручног проф. др сц. Драгана Бабића, др мед., неуропсихијатра, приказали су надлежним тијелима Републике Хрватске као дрску, бахату, примитивну, непрофесионалну и неморалну особу. Потом су, намјерно и с крајњим циљем повреде његовог достојанства, пресуду доставили медијима заједно с аудио и видео снимком, намјерно изрезаним тако да су изостављени дијелови који би ишли у корист доктору Бабићу. Те дијелове нису предали тијелима Републике Хрватске нити се на њима темељи пресуда“, наводе адвокати.
Бабићеви адвокати посебно оспоравају раније објављене тврдње свједокиње према којима је до додатног инцидента дошло и током полицијског поступања.
У медијима је, наиме, пренесена тврдња да је Бабић наводно насрнуо на полицијске службенике, вријеђао их и покушао доћи до службеног пиштоља једног од полицајаца.
„Наведена свједокиња, уколико је то доиста изјавила, потпуно је занемарила видео снимак из полицијске станице на којем се јасно види да су доктору Бабићу руке иза леђа“, наводи се у очитовању.
Бабићеви адвокати тврде како је објавом текста и селективно одабраних аудио и видео снимака, без приказа цјелокупног контекста догађаја, јавност додатно узнемирена те потакнута на негативне реакције према Бабићу и његовој породици, што је, према њиховим наводима, довело до насиља, хушкачког понашања, прогона, стигматизирања и говора мржње усмјерених према доктору Бабићу и члановима његове породице.
Наводе како се спорни садржај наставио ширити друштвеним мрежама и другим комуникационим каналима, а као посљедице спомињу објаве на Фејсбуку, поруке упућене Бабићу путем Месинџера те позиве на његове приватне телефонске бројеве.
Због свега наведеног, Бабићеви адвокати наводе како су већ предузели, те да настављају предузимати, правне кораке пред надлежним тијелима у Босни и Херцеговини и Хрватској ради заштите његове части, угледа, достојанства и других личних права.
Случај је у јавност доспио након објаве снимака и судске документације повезане с два догађаја на плажи у Макарској. Према тада објављеним информацијама, Општински суд у Макарској, Стална служба у Имотском, Бабића је прогласио кривим за продужени прекршај према Закону о сузбијању дискриминације те му изрекао казну од 663,61 евра. У казну је урачунато вријеме проведено у полицијском задржавању, због чега је преостали износ за плаћање био 623,79 евра.
Медији су извијестили да се случај односи на два одвојена догађаја на макарској плажи током којих је, према утврђењима из пресуде, Бабић вријеђао особе на националној и вјерској основи.
Након што је случај доспио у јавност, реаговало је и Удружење психијатара у Босни и Херцеговини, чији је Бабић један од потпредсједника.
Из Удружења су се оградили од сваког облика понашања које нарушава етичке кодексе, професионални интегритет и углед психијатријске струке те најавили да ће случај размотрити у складу са својим Статутом.
Раније је реаговало и Удружење психијатара Тузланског кантона, које је осудило понашање приписано Бабићу у случају из Макарске.
Бабићеви адвокати, с друге стране, поручују да ће заштиту његових права, части, угледа и достојанства тражити пред надлежним тијелима у Босни и Херцеговини и Републици Хрватској.
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