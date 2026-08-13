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Требињски ватрогасци максимално ангажовани у гашењу пожара

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 08:51

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Требиње ватрогасци
Фото: Srna

Припадници Територијалене ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, који су дошли у Баошиће у Херцег Новом да помогну колегама из Црне Горе у гашењу великог пожара, били су цијелу ноћ на терену и дају максимум да заштите људе и објекте, изјавио је Срни командир те јединице Дејан Кашиковић.

"Ситуација је јутрос нешто боља, али пожар је и даље активан. Борба у Баошићима се наставља", истакао је Кашиковић.

Он је рекао да све расположиве снаге службе за спасавање Црне Горе улажу максималне напоре да зауставе ватру, а требињски ватрогасци су, чим су били у прилици, кренули да помогну колегама из Црне Горе.

Из Требиња је синоћ у Херцег Нови стигло 10 ватрогасаца са два возила, након што су стигле информације да је ситуација на том пожаришту веома тешка и да се ватра приближава кућама.

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Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је претходно да су се требињски ватрогасци одмах ставили на располагање колегама из Херцег Новог и подсјетио да су и херцегновски ватрогасци претходних дана помагали у гашењу великих пожара на подручју Требиња.

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Тагови :

Требиње

пожар

Дејан Кашиковић

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