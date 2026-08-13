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Авдаловић: Одбрањене куће у невесињским селима, тражи се помоћ хеликоптера

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 07:53

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Пожар Невесиње
Фото: АТВ

Стање са пожарима у невесињским селима Ковачичи, Боровчичи, Пресјека и Кљуна је боље у односу на синоћ када су биле угрожене куће, потврдио је Срни начелник Општине Невесиње Миленко Авдаловић.

Он је нагласио да су захваљујући надљудским напорима одбрањене куће које су синоћ биле угрожене, да су ватрогасци на терену, те да пожар и даље пријети селима испод Црвња.

"Тражимо помоћ Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске за гашење ватре на неприступачном терену на јужним обронцима планине Црвањ. Ноћас су нам помогли ватрогасци из Гацка, Билеће, Добровољног ватрогасног друштва Ластва код Требиња", рекао је Авдаловић.

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Према информацијама из Цивилне заштите, крак ватре креће се према Хумчанима у неприступачном терену.

Ноћас је изгорјела једна гаража у селу Ковачићи, преноси Срна.

Штаб за ванредне ситуације Општине Невесиње синоћ је прогласио стање ванредне ситуацију на подручју села Пресјека, Кљуна, Боровчичи и Ковачићи.

Ватра је дошла до кућа, те су биле ангажоване све расположиве снаге, Цивилна заштита, радници Шумског газдинства и један број мјештана.

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Тагови :

Невесиње

пожар

Миленко Авдаловић

шумски пожар

Ватрогасци

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