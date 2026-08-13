Метеоролог открио када ће падати киша у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Наставља се топло вријеме, а падавине 17. и 18. августа ће бити локалне и без значаја за пољопривреду, рекао је метеоролог у Републичком хидрометеоролошком заводу Дејан Супић.
"Топлотни талас је кренуо крајем јула и наставља се и даље", навео је Супић.
Истакао је да ће и у наредном периоду бити топло.
"Једино температура неће ићи преко 40 степени. Кретаће се између 35 и 38", навео је Супић.
Навео је да се у петак и суботу очекује температура око 30 степени, али да ће температуре послије опет расти.
" До 25. и 26. августа очекујемо веома топло вријеме. Око 17. и 18 августа очекују нас локалне падавине које неће донијети значајно освјежење", изјавио је Супић, за РТРС.
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