Logo

Метеоролог открио када ће падати киша у Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 07:40

Коментари:

0
Киша
Фото: АТВ

Наставља се топло вријеме, а падавине 17. и 18. августа ће бити локалне и без значаја за пољопривреду, рекао је метеоролог у Републичком хидрометеоролошком заводу Дејан Супић.

"Топлотни талас је кренуо крајем јула и наставља се и даље", навео је Супић.

Истакао је да ће и у наредном периоду бити топло.

"Једино температура неће ићи преко 40 степени. Кретаће се између 35 и 38", навео је Супић.

Навео је да се у петак и суботу очекује температура око 30 степени, али да ће температуре послије опет расти.

" До 25. и 26. августа очекујемо веома топло вријеме. Око 17. и 18 августа очекују нас локалне падавине које неће донијети значајно освјежење", изјавио је Супић, за РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

падавине

Киша

невријеме

суша

високе температуре ваздуха

Температура

Коментари (0)

Више из рубрике

Црква је сакрални архитектурни објекат намјењен одржавању хришћанских богослужења, молитви, литургија и других вјерских обреда.

Друштво

Данас се опраштају све увреде: Вјерници обиљежавају Госпојинске покладе

12 ч

0
Борба са ватром трајала цијелу ноћ: Изгорио један помоћни објекат, стање мирније

Друштво

Борба са ватром трајала цијелу ноћ: Изгорио један помоћни објекат, стање мирније

13 ч

0
Српска православна црква

Друштво

Сутра славимо Светог Евдокима: Вјерује се да његове мошти исцјељују

21 ч

0
Ваздушне снаге МУП-а Српске помажу у гашењу пожара код Коњица

Друштво

Ваздушне снаге МУП-а Српске помажу у гашењу пожара код Коњица

1 д

1

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима