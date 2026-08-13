МУП Српске апеловао на грађана: "Продужен рок, задржите оружје легално и без казни"

Аутор:АТВ редакција
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Власници пиштоља, револвера, као и спортског и ловачког оружја који немају одговарајућу документацију "добили" су додатни рок за легализацију. До краја јуна 2027. године омогућена је регистрација без санкција и без обавезе доказивања његовог поријекла, саопштено је из МУП-а Српске.
"Министарство унутрашњих послова Републике Српске подсјећа грађане да је ступио на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији Републике Српске, којим је утврђен нови рок за легализацију оружја до 30. јуна 2027. године. Уколико посједујете пиштољ, револвер, ловачко или спортско оружје, а немате одговарајућу дозволу, искористите могућност да га легално региструјете без санкција и без обавезе доказивања његовог поријекла", саопштено је из МУП-а.
МУП Републике Српске позива грађане који посједују ову врсту оружја да се благовремено јаве у полицијску станицу по мјесту пребивалишта и поднесу захтјев за легализацију.
"Продужени рок је прилика да се посједовање оружја уреди у складу са законом и без санкција. Када је ријеч о оружју, муницији и минско-експлозивним средствима чије је набављање и држање забрањено, подсјећамо да је законом прописана трајна амнестија за лица која оружје добровољно предају", наводе из МУП-а Српске.
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