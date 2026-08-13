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У Београду у једном узорку комарца пронађен вирус Западног Нила

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 09:45

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Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете. Ова породица обухвата око 3.500 врста сврстаних у три подпородице. Нарочито им погодују топла подручја гдје се густина њихових популација знатно увећава.
Фото: pexels/Shyamli Kashyap

Лабораторија Сектора за екологију и унапређења животне средине ЈКП "Градска чистоћа" Београд током анализе изловљених комараца са територије града Београда детектовала је укупно један узорак позитиван на присуство генома вируса Западног Нила и то у комарацу рода Цулеx.

Комарац је изловљен на територији општине Чукарица, у Ранжирној станици "Железник" и анализиран Реал-тиме ПЦР методом", рекла је за Тањуг Дубравка Планинац из Сектора за екологију и унапређење животне средине ЈКП "Градска чистоћа".

"Молимо суграђане да се понашају савјесно, да обавезно користе репеленте, мрежице против комараца и да избјегавају боравак напољу током периода највеће активности ових инсеката у термину од 19 до 24 часа", истакла је Планинац.

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Према њеним ријечима, Сектор за екологију и унапређење животне средине наставиће свакодневно спровођење мониторинга бројности комараца на територији свих београдских општина, као и сузбијање комараца у складу са временским условима, док ће лабораторија наставити са анализирањем изловљених комараца, преноси Танјуг.

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Тагови :

Београд

вирус Западног Нила

комарац

вирус

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