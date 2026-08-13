На волану и палици нема ДНК оптуженог: Одбрана тражи ослобађајућу пресуду за убиство Шмита

Аутор:Огњен Матавуљ
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Републичко јавно тужилаштво затражило је од Врховног суда Републике Српске да изрекне строжију казну Марку Момићу, који је неправоснажно осуђен на 20 година затвора за убиство Михајла Ступара Шмита у Приједору.
Првостепеном пресудом Момић је оглашен кривим за тешко убиство, док су Бојан Савановић и Гојко Шобот ослобођени оптужбе за помагање у злочину. Убиство је почињено у марту 2021. године када је Шмит брутално претучен бејзбол палицом и прегажен аутомобилом уз обалу Сане у приједорском насељу Рашковац.
Жалбу на пресуду уложило је тужилаштво, али и Момићева одбрана која је тражила да се пресуда преиначи и да се оптужени ослободи оптужбе у недостатку доказа.
Републички тужилац Свјетланка Бијелић у судници је појаснила да се у случају Момића тужилаштво жалило због одлуке о кривичној санкцији, тражећи изрицање строже казне. У односу на ослобађајућу пресуду Савановићу и Шоботу тужилаштво је жалбу уложило због битних повреда кривичног поступка, те погрешно утврђеног чињеничног стања.
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”Предлажемо да се пресуда против Савановића и Шобота преиначи и да се они огласе кривим у складу са законом или да се првостепена пресуда укине и поступак врати на ново суђење”, рекла је Бијелић.
Износећи жалбу Момићев бранилац Гордан Јовишевић тврдио је да његов клијент није починио дјело које му је стављено на терет, те да његова кривица није доказана.
”ДНК анализа довела је у сумњу оцјену суда да је аутомобил ”дачија” кориштен као средство за извршење кривичног дјела. На волану аутомобила није пронађен Момићев ДНК траг, већ ДНК оштећеног Шмита. Момићевог трага нема нигдје на возилу, што су одлучне чињенице које доводе у сумњу првостепену пресуду”, рекао је Јовишевић.
Нагласио је да је вјештак судске медицине др Жељко Каран рекао да на тијелу Шмита нема повреда које одговарају прегажењу, што такође доводи у разумну сумњу оно што је наведено у пресуди.
”Нема доказа да је Момић тим возилом дошао у Рашковац. Нема доказа да је возило било на лицу мјеста, попут трагова пнеуматика. На бејзбол палици нема Момићевог ДНК трага, као ни у ауту или на лицу мјеста. Суд је погрешно и неправилно цијенио поједине доказе попут одјеће на којој је нађен ДНК траг Момића”, рекао је Јовишевић, тражећи да се пресуда укине и Момић ослободи оптужбе.
Момић је прихватио излгагање браниоца и суду се кратко обратио.
”Желим само да кажем да нисам крив”, истакао је Момић.
Браниоци Савановића и Шобота, адвокати Бранко Гудало и Жељко Гњатовић, сматрају да су наводи из жалбе тужилаштва паушални и неосновани.
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Marko Momić osumnjičen za ubistvo Mihajla Stupara Šmita uhapšen u Beogradu
”Из исказа свједока, као и мог клијента видљиво је да је Савановић из здравствених разлога возио Момића, на лијечење у Србију. О томе су се договарали много прије убиства и он није ни знао да је то кривично дјело извршено. Поставља се питање да ли би ико нормалан возио некога за кога зна да је убио човјека”, питао је Гудало, наглашавајући да је Савановић медицински радник.
Гњатовић је констатовао да је Шоботова одбрана у завршној ријечи нагласила да он није учествовао у извршењу кривичног дјела, а да је то исто наведено и у првостепеној пресуди.
”Пресуда је правилно утврђена и позивам суд да одбије жалбу тужилаштва и потврди првостепену пресуду”, рекао је Гњатовић.
Према оптужници Момић је са Савановићем договорио да му обезбједи илегалан прелазак границе са Србијом, па је у складу са договором 6. марта остварио контакт с једним Бијељинцем, како би договорили детаље.
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У међувремену, 9. марта Гојко Шобот је од једног Приједорчанина посудио аутомобил "дачија логан" и кључеве је предао Момићу. Сутрадан, 10. марта Момић је са Шмитом договорио да се састану уз обалу ријеке Сане у насељу Рашковац у близини некадашњег објекта за откуп коже.
"У намјери да га лиши живота Момић је употребом физичке снаге, дрвене палице и аутомобила "дачија логан" нанио више повреда Михајлу Ступару. То је учинио тако што да је више пута свирепо ударао по глави тијелу дрвеном палицом, рукама, ногама. Жртву је нагазио возилом по грудима, док се у лежећем положају налазио на земљи", наводи се у оптужници.
Додаје се да је Ступару нанио вишеструке повреде главе и тијела, грудног коша, екстремитета, са преломом вратног дијела кичменог стуба између 5. и 6. пршљена, за које вријеме је Ступар био жив и трпио велики бол и патњу, а што је напослијетку довело до његове смрти.
Након злочина Момић се одвезао до зграде у којој је становао као подстанар. Возило је паркирао испред и позвао је Шобота да дође до њега. Шобот је дошао у друштву са Д.Т. и Момић му је рекао да узме кључеве од "дачије", да ју сапере на аутопраоници и врати човјеку од кога је посудио возило.
Хроника
Izručen osumnjičeni za brutalno ubistvo Šmita
"Знајући да је претходно искориштено за извршење кривичног дјела Шобот је возило одвезао до самоуслужне аутопраонице код бензинске пумпе "Брчко гас", гдје је ради прикривања трагова опрао аутомобил. Око 21 часова "дачију" је одвезао до власника и вратио му кључеве.
У међувремену Момић је, по унапријед припремљеном договору, позвао Савановића да дође по њега, што је овај и учинио те га аутомобилом "голф" одвезао у правцу Бијељине. Контактирао је и човјека с којим је договорио пребацивање те га пита гдје се у Бијељин може изнајмити соба. Сутрадан ујутро су се састали на бензинској пумпи на улазу у Јању, гдје је Бијељинац по договору омогућио Момићу да илегално пређе границу и побјегне у Србију.
Момић се више од годину дана налазио у бјекству и на основу међународне потјернице ухапшен је 8. маја 2022. године у Београду. У Србији се крио помоћну фалсификованих докумената БиХ.
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