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Познат идентитет жене која је погинула у тешкој несрећи, ухапшен полицајац Виктор Ћатић

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 07:25

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Познат идентитет жене која је погинула у тешкој несрећи, ухапшен полицајац Виктор Ћатић
Фото: Facebook / Sead Delic

Алија Делић (1974) је женска особа која је смртно страдала у саобраћајној несрећи која се догодила у уторак навече у Бињежеву код Хаџића.

Предсједник Синдиката полиције Кантона Сарајево Виктор Ћатић управљао је мотоциклом који је ударио у њу, њеног супруга Нермина, његову сестру Сенаду и њеног сина.

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Нермин Делић је задобио тешке повреде у овој несрећи, док су његова сестра и њен син прошли са лакшим тјелесним повредама.

Како је појаснио њихов рођак Сеад, Нермин и супруга Алија су се недавно вратили из Швајцарске да живе у БиХ.

Виктор Ћатић, полицијски службеник Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево који у тренутку несреће није био на дужности, ухапшен је након што је скривио ову несрећу, преноси Кликс.

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Тагови :

Виктор Ћатић

Сарајево

Алија Делић

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