Познат идентитет жене која је погинула у тешкој несрећи, ухапшен полицајац Виктор Ћатић

Аутор:АТВ редакција
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Алија Делић (1974) је женска особа која је смртно страдала у саобраћајној несрећи која се догодила у уторак навече у Бињежеву код Хаџића.
Предсједник Синдиката полиције Кантона Сарајево Виктор Ћатић управљао је мотоциклом који је ударио у њу, њеног супруга Нермина, његову сестру Сенаду и њеног сина.
Хроника
Ухапшен полицајац Виктор Ћатић, једна особа преминула
Нермин Делић је задобио тешке повреде у овој несрећи, док су његова сестра и њен син прошли са лакшим тјелесним повредама.
Како је појаснио њихов рођак Сеад, Нермин и супруга Алија су се недавно вратили из Швајцарске да живе у БиХ.
Виктор Ћатић, полицијски службеник Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево који у тренутку несреће није био на дужности, ухапшен је након што је скривио ову несрећу, преноси Кликс.
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