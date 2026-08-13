Узбуна у НАТО чланици: Подигнути Ф-16

Аутор:АТВ редакција
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Један од пет дронова које су румунски војни радари ноћас открили у близини границе са Украјином накратко је ушао у ваздушни простор Румуније код округа Тулча, саопштило је данас румунско Министарство одбране.
Због инцидента су подигнута два авиона Ф-16, а становништву сјеверног дијела округа послато је упозорење путем система РО-Алерт, пренео је Диги24.
Ресорно министарство је навело да је група од пет ваздушних циљева откривена у 1.27 часова изнад украјинске територије, у области Измаила, у близини границе са Румунијом. Три минута касније, власти су издале упозорење становништву сјеверног дијела округа Тулча.
Два румунска авиона Ф-16 из 86. ваздухопловне базе Борча полетела су ради праћења ситуације.
Радари су потом регистровали да је један од дронова ушао у румунски ваздушни простор око два километра јужно од мјеста Пардина.
Према наводима министарства, дрон се око 10 минута кретао изнад румунске територије, дуж рукавца Килија, а затим се вратио у Украјину.
Напустио је румунски ваздушни простор око 13 километара југозападно од мјеста Килија Веке. Убрзо након тога на украјинској територији пријављене су експлозије, саопштило је Министарство одбране.
Ваздушна узбуна у сјеверном дијелу округа Тулча укинута је у 2.42, преноси Танјуг.
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