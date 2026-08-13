Апач се срушио у Тексасу, два војника погинула

Аутор:АТВ редакција
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Двојица америчких војника погинула су када се хеликоптер "Апач" срушио у Тексасу, саопштила је база Форт Худ.
"Борбени хеликоптер а ха 64 `Апач`, базиран у Форт Худу, срушио се данас у Саладу у Тексасу", наводи се у саопштењу.
Додаје се да локалне службе за хитне ситуације и војне службе за реаговање, као и органи за спровођење закона, активно раде на збрињавању посљедица инцидента, преноси Срна.
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