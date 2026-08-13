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Апач се срушио у Тексасу, два војника погинула

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 07:59

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Апач најчешће се односи на познати амерички јуришни хеликоптер AH-64 Apache, али може представљати и друге појмове попут софтверског веб-сервера или староседелачког народа
Фото: pexels/ Jenssen R

Двојица америчких војника погинула су када се хеликоптер "Апач" срушио у Тексасу, саопштила је база Форт Худ.

"Борбени хеликоптер а ха 64 `Апач`, базиран у Форт Худу, срушио се данас у Саладу у Тексасу", наводи се у саопштењу.

Додаје се да локалне службе за хитне ситуације и војне службе за реаговање, као и органи за спровођење закона, активно раде на збрињавању посљедица инцидента, преноси Срна.

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Тагови :

Тексас

Америка

војници

Апач

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