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Доналд Трамп најавио одлазак портпаролке Бијеле куће са те функције

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 22:24

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Керолин Ливит
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је данас да ће портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит напустити ту функцију крајем августа и додао да ће она остати "утицајан глас" унутар Републиканске странке уочи америчких међуизбора у новембру.

Трамп је на својој друштвеној мрежи Truth social навео да је Ливит одлучила да напусти функцију портпаролке Бијеле куће како би "проводила више времена са дјецом и породицом и истакао да он такву одлуку "у потпуности поштује и разумије".

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- Керолајн је била прави лидер у Бијелој кући и чинила је феноменалан посао у борби за правду и слободу од 2018, укључујући и нашу историјску кампању за реизбор 2024. Керолајн је била један од најбољих портпарола Бијеле куће у историји - оцијенио је Трамп.

Ливит је за вријеме првог Трамповог предсједничког мандата обављала функцију помоћнице портпаролке Бијеле куће, а након Трамповог пораза на изборима 2020, постала је директорка комункација за републиканску конгресменку из Њујорка Елиз Стефаник.

Током Трампове предизборне кампање 2024, Ливит је обављала функцију његовог покрета МАГА (Make America Great Again, односно "Учинимо Америку поново великом").

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Након побједе на предсједничким изборима 2024, Трамп ју је именовао за портпаролку Бијеле куће.

Она је најмлађа особа на тој функцији у историји Сједињених Америчких Држава.

(Танјуг)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Бијела кућа

Керолајн Левит

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