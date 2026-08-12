Доналд Трамп најавио одлазак портпаролке Бијеле куће са те функције

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је данас да ће портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит напустити ту функцију крајем августа и додао да ће она остати "утицајан глас" унутар Републиканске странке уочи америчких међуизбора у новембру.
Трамп је на својој друштвеној мрежи Truth social навео да је Ливит одлучила да напусти функцију портпаролке Бијеле куће како би "проводила више времена са дјецом и породицом и истакао да он такву одлуку "у потпуности поштује и разумије".
Свијет
Пуцњава у средњој школи, има рањених
- Керолајн је била прави лидер у Бијелој кући и чинила је феноменалан посао у борби за правду и слободу од 2018, укључујући и нашу историјску кампању за реизбор 2024. Керолајн је била један од најбољих портпарола Бијеле куће у историји - оцијенио је Трамп.
Ливит је за вријеме првог Трамповог предсједничког мандата обављала функцију помоћнице портпаролке Бијеле куће, а након Трамповог пораза на изборима 2020, постала је директорка комункација за републиканску конгресменку из Њујорка Елиз Стефаник.
Током Трампове предизборне кампање 2024, Ливит је обављала функцију његовог покрета МАГА (Make America Great Again, односно "Учинимо Америку поново великом").
Свијет
Медведев: Запад жели да "укине" Русију
Након побједе на предсједничким изборима 2024, Трамп ју је именовао за портпаролку Бијеле куће.
Она је најмлађа особа на тој функцији у историји Сједињених Америчких Држава.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
23 ч0
Градови и општине
23 ч0
Регион
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
20
36
20
33
20
17
20
03
20
02
Тренутно на програму