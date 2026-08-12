Туристи у Црној Гори са стрепњом гледају у брда: ''Са неба пада киша пепела''

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар, који избио је на неприступачном терену изнад Жагера у Херцег Новом и довео до тога да Бијела, Баошићи, Ђеновићи и још неколико насеља у Црној Гори немају струје и воде, и даље букти, а Милена Ј. из Србије, која тренутно борави код Баошића, каже да са стрепњом гледају у брда.
"Струја је дошла нешто послије 19.30 часова, чули смо да су успјели да спријече ширење ватре према кућама, али и даље страхујемо", каже Милена.
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"Дим не видимо, али се он итекако осјећа, једва се дише. Са неба пада киша пепела. Буквално смо засути пепелом. Срећа па дјелује да се вјетар примирио, надам се да ће ватрогасци успјети што прије да угасе тај пожар", каже за Телеграф.рс забринута Српкиња која у Црној Гори љетује са малом дјецом.
Подсјетимо, бројне ватрогасне јединице су на терену, а пожар је гашен и из ваздуха. Пожар је избио у послијеподневним сатима на брду изнад Дечијег дома.
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