Мали Богдан нестао током љетовања у Албанији: Породица моли за помоћ

Аутор:АТВ редакција
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Већ неколико сати трага се за дјечаком по имену Богдан, старим четири године, који је дошао из Сјеверне Македоније, а нестао је у области Алто Маре у Албанији.
Чланови породице претражили су околину и обавијестили и полицију у Голему, али дијете до сада, према њиховој пријави, још није пронађено.
Богдан је посљедњи пут виђен у зеленом купаћем костиму, са пиштољем-играчком на воду у руци.
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Његова мајка Сања пролази кроз веома тешке тренутке, док породица моли за помоћ све који се налазе у близини плаже или у околним подручјима.
Ако сте видјели дијете или имате макар и најмању информацију, одмах обавијестите полицију, апелују албански медији.
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