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Мали Богдан нестао током љетовања у Албанији: Породица моли за помоћ

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 19:21

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Море је велика слана водена површина која је дио океана и која је најчешће дјелимично окружена копном.
Фото: pexels/Salim Chauhan

Већ неколико сати трага се за дјечаком по имену Богдан, старим четири године, који је дошао из Сјеверне Македоније, а нестао је у области Алто Маре у Албанији.

Чланови породице претражили су околину и обавијестили и полицију у Голему, али дијете до сада, према њиховој пријави, још није пронађено.

Богдан је посљедњи пут виђен у зеленом купаћем костиму, са пиштољем-играчком на воду у руци.

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Његова мајка Сања пролази кроз веома тешке тренутке, док породица моли за помоћ све који се налазе у близини плаже или у околним подручјима.

Ако сте видјели дијете или имате макар и најмању информацију, одмах обавијестите полицију, апелују албански медији.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Албанија

нестао дјечак

Љетовање

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