Старлета улетјела у конзулат Хрватске у Београду, хитно тражила помоћ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Драма у конзулату Хрватске у Београду, догодила се данас, 12. августа када је старлета Ава Карабатић улетјела како би тражила помоћ.
Наиме, како је тврдила, она је побјегла од дечка па ушла у конзулат да потражи помоћ због наводног злостављања које је претрпјела о стране садашњег дечка.
Савјети
Зашто је важно истуширати се послије купања у мору?
Она је потражила помоћ, тврдећи да је два дана била затворена у његовом стану у Реснику.
Партнер јој, како каже, није дао да напусти стан јер се плашио да ће га пријавити.
Подсјетимо, она је у понедјељак завршила на Ургентном Центру, због повреда које је тада задобила од стране свог емотивног партнера, али јој он након прегледа није дозволио да оде у полицију, већ је одвео у стан у Реснику.
- Они су се свађали пред гостима, а онда је услиједио шок када су добили рачун који су одбили да плате. На крају је дошло до помирења и заједно су отишли из кафића.
Подсјетимо, Ава је изнела стравичне оптужбе на рачун вјереника.
Регион
Власник их оставио без хране и воде, теле данима било уз своју угинулу мајку
- Управо идем на полицију с хитне, успјела сам побјећи из стана. Сломљена ми је јагодична кост. Задњих мјесеци не трпим класично психичко и физичко насиље, већ монструозна дјела рађена противно мојој вољи. Од се**уалног малтретирања, удараца итд. до још монструознијих ствари које нећу овдје писати. Нажалост, немам никог, сама сам, немам ни документе. Ја немам ОнлyФ**нс или неку сличну страницу да стављам по***графске видее и од тога зарађујем. Видеи нису само постављене против моје воље на бесплатне по****рафске странице, већ сам била и присиљена снимати. Свако ко је погледао те видее може закључити по мом понашању да сам приморана, а ако појачате звук послушајте што му шапћем јер нисам смјела причати док се снимало ("угаси то, боли ме, не искоришћавај ме, имам модрице"). Све су то докази који ће, надам се, вриједити на суду. Ја од тога нисам добила ни 1 евро. Задња 4 мјесеца немам ни екстензије које сам увијек имала, не посјећујем фризере итд., већ сам затворена у кавезу. Храна ми је сведена на минимум. Ви задњих годину дана не гледате мој реални живот него исјечке видеа од прије годину дана и пуно више. Мајка ме због споменутих снимака блокирала и прекинула сваки однос са мном, нисам јој ни успјела објаснити која је позадина приче, а она видее вјероватно није ни видјела него је чула, јер у Сплиту је очито битно "ко шта прича". Јер да их је видјела, било би јој јасно да се ради о сил..., али не кривим мајку, схватам да такве ствари стварају притисак. Она је увијек била уз мене и хвала јој ма томе, нећу никад заборавити да ми је на кашику давала супу док сам била у најгорем стадијуму алкохолизма кад нисам могла устати с кревета. Једна је мајка. Моје достојанство је уништено, мој идентитет и интегритет", навела је Ава.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 д0
Друштво
1 д1
Градови и општине
1 д0
Свијет
1 д0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Сцена
2 д0
Најновије
20
02
19
59
19
52
19
47
19
46
Тренутно на програму