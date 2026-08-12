Оженио се Кристијано Роналдо: Озваничена дугогодишња веза за заносном Георгином

Аутор:АТВ редакција
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Један од најбољих, али и најпопуларнијих фудбалера свих времена коначно је дугогодишњу везу са Георгином Родригез крунисао браком.
Кристијано Роналдо (41) и Георгина Родригез (32) церемонију уласка у брачне воде одржали су у Португалу.
Након што је Кристијано објавио фотографију на свом Инстаграму, а на којој се виде двије руке на којима су бурме, услиједила је лавина коментара, честитки и жеља да уживају у браку и љубави још много година.
Према писању португалских медија Кристијано Роналдо и Георгина Родригез су се вјенчали 11. августа у приморском граду Кашкаиш, који се налази у близини Лисабона те да је овом чину присуствовало њихових петоро дјеце.
За свега пар минута, Кристијанова објава на Инстаграму бројала је милионске лајкове.
Фудбалер и инфлуенсерка и модел су скупа 10 година, а вјерили су се у августу прошле године.
Кристијано Роналдо и Георгина Родригез упознали су се 2016. године у Мадриду, док је Георгина радила као продавачица у продавници Гучи. Роналдо је тада играо за Реал Мадрид и дошао је у продавницу у куповину.
Према Георгининој верзији, сусрет је био сасвим случајан. Она је тог дана требало да заврши посао раније, али ју је колега замолио да остане још пола сата како би помогла муштерији. Тада се појавио Роналдо, а Георгина је касније описивала да је одмах осјетила привлачност.
Послије првог сусрета у Гучију, поново су се срели на једном догађају, гдје су коначно имали прилику да разговарају у опуштенијој атмосфери. Георгина је тај тренутак описала као „љубав на први поглед“.
Међутим, постоји и друга верзија њиховог упознавања, а коју је испричао један њен бивши колега из Гучија, гдје је 2025. године тврдио да се нису први пут срели у продавници, већ под другим околностима, па је тај дио њихове приче остао предмет медијских спекулација.
Кристијано и Георгина имају петоро дјеце, са којима проводе највише времена, како се то може видјети на друштвеним мрежама.
Међутим, 2022. године доживјели су породичну трагедију. Георгина је 18. априла 2022. године родила близанце, дјевојчицу Белу Есмералду и дјечака Анхела. Бела је преживјела, док је Анхел преминуо током порођаја.
Роналдо и Георгина су тада путем друштвених мрежа објавили да су сломљени због губитка сина, али су истовремено поручили да им рођење Беле даје снагу да наставе даље. Њихова породица је у том тренутку прошла кроз истовремено велику радост због рођења једног дјетета и огромну тугу због губитка другог.
"С најдубљом тугом објављујемо смрт наше бебе. То је највећа бол коју родитељ може осјетити. Само рођење наше дјевојчице даје нам снагу да проживимо овај тренутак с мало наде и среће. Захваљујемо љекарима и медицинским сестрама за сву пружену његу и подршку. Схрвани смо и тражимо приватност у овом тешком тренутку. Наш дјечаче, ти си наш анђео. Вољећемо те заувијек", навели су Георгина и Кристијано на друштвеним мрежама.
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