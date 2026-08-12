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Акција ”Бразил”: Осумњичени за шверц 50 килограма сканка на испитивању у тужилаштву

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Аутор:

Огњен Матавуљ
12.08.2026 11:42

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Акција ”Бразил”: Осумњичени за шверц 50 килограма сканка на испитивању у тужилаштву
Фото: ATV

Горан Лајић и Драженка Угреновић из Градишке и Славен Бутиган из Неума осумњичени за кријумчарење 50 килограма сканка, спроведени су данас на испитивање у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

У пратњи Судске полиције Републике Српске они су у тужилаштво доведени из притворске јединице КПЗ Бањалука у којој се налазе од почетка априла након што су ухапшени у акцији ”Бразил” у Градишци.

С обзиром да се у притвору налазе већ четири мјесеца, очекује се да ће тужилаштво ускоро окончати истрагу против њих и донијети коначну тужилачку одлуку у предмету.

Акција ”Бразил” спроведена је 2. априла и осим наведених ухапшени су још и Срђан Николић и Драженкин супруг Мирко Угреновић због сумње да су починили кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом, док се Мирко Угреновић терети и за недозвољено посједовање оружја.

Акција је спроведена након што је на путу Козарска Дубица - Градишка, у мјесту Драксенић, полиција пресрела аутомобил који је превозио 45 килограма марихуане. Мањи дио дроге од око пет килограма откривен је на подручју села Демировац, а још 300 грама марихуане откривено је у водокотлићу куће коју је користио брачни пар Угреновић.

Према информацијама из истраге дрогу је набавио Лајић, те је предао Бутигану ради даљег транспорта у који су били укључени и остали осумњичени, а неки као извидница, односно ”чистачи” чији је задатак био да остале упозоре уколико на путу наиђу на полицијске патроле.

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Подијели:

Тагови :

Дрога

Окружно тужилаштво

Горан Лајић

Градишка

Акција Бразил

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