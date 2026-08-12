Подигнута оптужница против Адмира Арнаутовића "Шмрка" и Аднана Маглића због трговања дрогом и оружјем

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против Адмира Арнаутовића званог Шмрк и Аднана Маглића званог Магла због сумње да су планирали, припремали и вршили неовлашћени међународни промет опојним дрогама, те вршили неовлашћени промет оружјем и војном опремом.
Оптужени се терете да су у периоду од 2019. до 2022. године, обојица као корисници криптованих апликација "SKY Ecc", заједно са више њима познатих особа, на подручју БиХ и земаља ЕУ планирали, припремали и вршили неовлашћени међународни промет опојним дрогама, те вршили неовлашћени промет оружјем и војном опремом.
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Оптужницом је обухваћен незаконит промет опојне дроге кокаин, као и опојне дроге хашиш, која је на илегалном нарко-тржишту продавана за цијену од 31-38 хиљада евра за 1 кг кокаина и 2.400-3.500 евра за један килограм опојне дроге хашиш.
Надаље, оптужени се терете за недозвољен промет оружја, снајперских и аутоматских пушака и пиштоља, као и да су планирали наношење тешких тјелесних озљеда једној естрадној личности која борави изван БиХ.
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Оптужени се терете и за прање новца, односно да су новац стечен незаконитим активностима користили за куповину више некретнина, возила, покретне имовине, коју су регистровали на себе или себи блиске особе. У току поступка биће тражено одузимање ове незаконито стечене имовине.
Оптуженима се на терет стављају кривична дјела Организовани криминал из члана 250., Неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195., Неовлашћени промет оружјем и војном опремом, те производима двојне употребе из члана 193., Прање новца из члана 209. КЗ БиХ, Тешка тјелесна озљеда из члана 172. КЗ ФБиХ.
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