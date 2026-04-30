Полиција хапси Адмира Арнаутовића Шмрка!

30.04.2026 12:56

Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

По наредби Тужилаштва Кантона Сарајево у току је акција МУП КС на Кромољу. Како се сазнаје акција је усмјерена против Адмира Арнаутовића Шмрка.

Истрага.ба пише да се он у току 2022. и 2023. године налазио девет мјесеци у притвору током истраге Тужилаштва БиХ, а касније су му изречене мјере забране.

Тужилаштво је тада навело да се сумња да је Арнаутовић, који се терети за организирани криминал и неовлаштени промет опојних дрога, новцем добивеним извршењем кривичних д‌јела куповао некретнине, аутомобиле и користио их у пословним токовима.

Ипак, тај случај до данас није резултирао оптужницом.

Адмир Арнаутовић Шмрк свједочио на суђењу Елдину Мулићу који је пуцао на њега прије 2 године.

