Бизнисмену Аци Ђукановићу укинут кућни притвор

Основни суд у Никшићу укинуо је мјеру забране напуштања стана бизнисмену Аци Ђукановићу против којег се води поступак због сумње да је починио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.
Суд је, по службеној дужности, извршио контролу мјера надзора у овом предмету и данас донио ново рјешење.
Како је саопштено, рјешењем судије за истрагу Основног суда у Никшићу Ђукановићу је укинута мјера забране напуштања стана у мјесту Растоци, у општини Никшић.
Истовремено, суд је продужио мјеру привременог одузимања пасоша, која му је претходно одређена 20. марта.
Новим рјешењем судије за истрагу одређена је и додатна мјера надзора – обавеза јављања полицији.
Против овог рјешења дозвољена је жалба.
Бизнисмен и брат некадашњег предсједника Црне Горе Ацо Ђукановић ухапшен је 28. фебруара након што је полиција претресла његову имовину у никшићком насељу Растоци и у Подгорици.
Током претреса куће у Никшићу полиција је пронашла већу количину оружја и муниције, а током претреса у згради у Подгорици у којој живи изузета је одређена документација.
Ријеч је о згради у којој су просторије Прве банке, чији је Ацо Ђукановић већински власник.
