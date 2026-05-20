Logo
Large banner

Бизнисмену Аци Ђукановићу укинут кућни притвор

Аутор:

АТВ
20.05.2026 18:55

Коментари:

0
Ацо Ђукановић
Фото: Printscreen/RTCG

Основни суд у Никшићу укинуо је мјеру забране напуштања стана бизнисмену Аци Ђукановићу против којег се води поступак због сумње да је починио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.

Суд је, по службеној дужности, извршио контролу мјера надзора у овом предмету и данас донио ново рјешење.

Како је саопштено, рјешењем судије за истрагу Основног суда у Никшићу Ђукановићу је укинута мјера забране напуштања стана у мјесту Растоци, у општини Никшић.

Истовремено, суд је продужио мјеру привременог одузимања пасоша, која му је претходно одређена 20. марта.

Новим рјешењем судије за истрагу одређена је и додатна мјера надзора – обавеза јављања полицији.

Против овог рјешења дозвољена је жалба.

Баја Мали Книнџа

Сцена

Хитно се огласио Баја Мали Книнџа: То је измишљотина

Бизнисмен и брат некадашњег предсједника Црне Горе Ацо Ђукановић ухапшен је 28. фебруара након што је полиција претресла његову имовину у никшићком насељу Растоци и у Подгорици.

Током претреса куће у Никшићу полиција је пронашла већу количину оружја и муниције, а током претреса у згради у Подгорици у којој живи изузета је одређена документација.

Ријеч је о згради у којој су просторије Прве банке, чији је Ацо Ђукановић већински власник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ацо Ђукановић

Мило Ђукановић

Бизнисмен

Притвор

Оружје

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Признао злочин без трунке кајања: Одређен притвор хладнокрвном убици из Дрниша

Регион

Признао злочин без трунке кајања: Одређен притвор хладнокрвном убици из Дрниша

20 ч

1
Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

Регион

Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

21 ч

0
Достављач убијен 19 година

Регион

Лукин снимак из дјетињства слама срца: ''Не знам шта нас чека, судбина ће одлучити''

1 д

0
Јанез Јанша на конференцији

Регион

Јанез Јанша поново премијер Словеније?

1 д

0

  • Најновије

19

46

Нова права за хероје Српске: Стижу већа примања за борце

19

43

Туга потресла српски спорт: Преминуо Милош Медић

19

39

Трамп: Једино питање је да ли ћемо "завршити посао"

19

30

"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

19

25

Познато када почиње нови круг преговора Ирана и САД-а

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner