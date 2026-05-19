Лукин снимак из дјетињства слама срца: ''Не знам шта нас чека, судбина ће одлучити''

Аутор:АТВ
Коментари:0
Снимак траје тек мање од минута. Дјечак у опреми КК Дошка стоји пред камером након утакмице на турниру "Баскет 4 Кидс" у Сплиту и одговара на питања дјечачки кратко, без имало жеље да остави добар утисак.
Имао је 11 година и био је најмлађи учесник турнира. "Свидио ми се тај спорт и ето, због тога сам одлучио да се бавим кошарком”, рекао је тада Лука Миловац, у разговору за Спорт Клуб 2018. године.
Република Српска
Стотину младих приступило СНСД-у
Посљедњих дана овај се снимак поновно дијели друштвеним мрежама, док се Дрниш данас опрашта од 19-годишњака чије је убиство потресло цијелу Хрватску, преноси Вечерњи лист.
На турниру су играле екипе из Хрватске, Србије, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније.
Лука је тада говорио како му је у Сплиту "сасвим лијепо" и како турнир види као "добар и јак". На питање колико тренира одговорио је једноставно: четири пута недјељно.
Послије пораза у првој утакмици новинар га је питао шта очекује до краја турнира.
Свијет
Путин стигао у званичну посјету у Пекинг
"Не знам, видјећемо. Судбина ће одлучити”, рекао је дјечак пред камером.
Данас се снимак поновно шири друштвеним мрежама јер је на њој Лука каквог су многи познавали - миран, пристојан и потпуно посвећен кошарци. Говори кратко, дјечачки искрено, о тренинзима и утакмицама, не слутећи да ће годинама послије управо те обичне реченице постати толико болне за оне који их слушају. Видео је дио архиве Спорт Клуба и доступан је на њихову службеном Јутјуб каналу овдје.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Регион
11 ч0
Најновије
Тренутно на програму