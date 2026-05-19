Лукин снимак из дјетињства слама срца: ''Не знам шта нас чека, судбина ће одлучити''

19.05.2026 18:25

Достављач убијен 19 година
Снимак траје тек мање од минута. Дјечак у опреми КК Дошка стоји пред камером након утакмице на турниру "Баскет 4 Кидс" у Сплиту и одговара на питања дјечачки кратко, без имало жеље да остави добар утисак.

Имао је 11 година и био је најмлађи учесник турнира. "Свидио ми се тај спорт и ето, због тога сам одлучио да се бавим кошарком”, рекао је тада Лука Миловац, у разговору за Спорт Клуб 2018. године.

Посљедњих дана овај се снимак поновно дијели друштвеним мрежама, док се Дрниш данас опрашта од 19-годишњака чије је убиство потресло цијелу Хрватску, преноси Вечерњи лист.

На турниру су играле екипе из Хрватске, Србије, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније.

Лука је тада говорио како му је у Сплиту "сасвим лијепо" и како турнир види као "добар и јак". На питање колико тренира одговорио је једноставно: четири пута недјељно.

Послије пораза у првој утакмици новинар га је питао шта очекује до краја турнира.

"Не знам, видјећемо. Судбина ће одлучити”, рекао је дјечак пред камером.

Данас се снимак поновно шири друштвеним мрежама јер је на њој Лука каквог су многи познавали - миран, пристојан и потпуно посвећен кошарци. Говори кратко, дјечачки искрено, о тренинзима и утакмицама, не слутећи да ће годинама послије управо те обичне реченице постати толико болне за оне који их слушају. Видео је дио архиве Спорт Клуба и доступан је на њихову службеном Јутјуб каналу овдје.

