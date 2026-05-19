Стотину младих приступило СНСД-у

Аутор:АТВ
Коментари:8
Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је да је СНСД растућа партија, што се најбоље показује у Добоју гдје је вечерас стотину младих из овог града потписало приступницу СНСД-у.
Додик је рекао новинарима да су млади свјесни да добити чланску карту не значи да се ради о готовој привилегији и да се она мора потврдити упорним радом на терену и залагањем.
"Доказивање у властитој структури, а затим у локалној заједници. Тај метод рада у Добоју је свакако најбољи показатељ резултата које остварујемо", изјавио је Додик.
Он је истакао да са младима жели да разговара о свим отвореним питањима, о томе како поимају друштвене процесе.
Додик је поручио да је Добој лидер у пронаталитетним мјерама које се односе на стамбену подршку младим брачним паровима.
Он је навео да се на нивоу Републике Српске ради на томе да се смањи приправнички стаж младима са високом и средњом стручном спремом како би им се олакшало да дођу до плата и укључе се у друштвене процесе рада и одлучивања у Српској, преноси СРНА.
Градови и општине
Додик стигао у Добој, стотине младих приступа СНСД-у
Додик је истакао да је циљ да процесе одлучивања препусте младима који ће свакако препознати ко су лидери.
Предсједник Градског одбора СНСД-а у Добоју Обрен Петровић каже да су млади будућност и да СНСД у Добоју настоји да су сви једна породица, у којој осим политике има мјеста и за дружење.
Он је истакао да млади у овом одбору преузимају одговорне дужности, а да се повјерење за то стиче радом.
Предсједник добојског Актива Младих социјалдемократа /МСД/ Алекса Мирчетић поручио је да је овај актив најорганизованији у Српској и да је задовољан што су млади препознали програмске циљеве и активности СНСД-а.
Он је за остварене резултате захвалио Петровићу и Додику, те указао на њихову несебичну подршку у раду.
Бојан Ћелић каже да прати рад и политику Милорада Додика, нарочито његов став према Републици Српској, што му је и мотив да се политички ангажује.
Потписивање приступница организовано је у хотелу "Парк" у Добоју.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч4
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Тренутно на програму