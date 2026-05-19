Селман предсједник, Ожеговић и Турић судије Уставног суда Републике Српске

Аутор:

АТВ
19.05.2026 16:09

Уставни суд Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске потврдила је избор Џерарда Селмана за предсједника Уставног суда Републике Српске, а Љубомира Ожеговића и Горану Турић за судије

Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, након проведене конкурсне процедуре за именовање судија Уставног суда Републике Српске (двије позиције), на сједници одржаној 5. новембра 2025. године, усвојио је и доставио на даље поступање, предсједнику Републике, Приједлог кандидата за судије Уставног суда Републике Српске.

Уставни суд Републике Српске једногласно је подржао приједлог ВСТС-а, односно дали су позитивно мишљење за предложене кандидате.

Биографије

Горана Турић је рођена 13. јула 1964. године у Бањалуци, по националности је из реда Осталих. Правни факултет завршава у Бањалуци, а правосудни испит је положила 1990. године у Београду. Магистрирала је 2014. године на Правном факултету у Бањалуци.

Током радног вијека радила је као судија Основног суда у Бањалуци, Правни савјетник у Институцији Омбудсмена за људска права БиХ, Савјетник Уставног суда Републике Српске.

Љубомир Ожеговић је рођен 15. фебруара 1963. године у Санском Мосту, по националности је Србин. Правни факултет у Бањалуци је завршио 1987. године гдје је положио и правосудни испит. Магистрирао је 2021. године, а затим и докторирао 2017. на Правном факултету у Бањалуци.

Радио је као Секретар Уставног суда, шеф апелационог одјела Уставног суда БиХ, виши правни савјетник судије Уставног суда БиХ, савјетник Уставног суда БиХ.

Објавио је велики број стручних радова.

