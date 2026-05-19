Селман предсједник, Ожеговић и Турић судије Уставног суда Републике Српске

Аутор:АТВ
Коментари:0
Народна скупштина Републике Српске потврдила је избор Џерарда Селмана за предсједника Уставног суда Републике Српске, а Љубомира Ожеговића и Горану Турић за судије
Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, након проведене конкурсне процедуре за именовање судија Уставног суда Републике Српске (двије позиције), на сједници одржаној 5. новембра 2025. године, усвојио је и доставио на даље поступање, предсједнику Републике, Приједлог кандидата за судије Уставног суда Републике Српске.
Уставни суд Републике Српске једногласно је подржао приједлог ВСТС-а, односно дали су позитивно мишљење за предложене кандидате.
Горана Турић је рођена 13. јула 1964. године у Бањалуци, по националности је из реда Осталих. Правни факултет завршава у Бањалуци, а правосудни испит је положила 1990. године у Београду. Магистрирала је 2014. године на Правном факултету у Бањалуци.
Током радног вијека радила је као судија Основног суда у Бањалуци, Правни савјетник у Институцији Омбудсмена за људска права БиХ, Савјетник Уставног суда Републике Српске.
Љубомир Ожеговић је рођен 15. фебруара 1963. године у Санском Мосту, по националности је Србин. Правни факултет у Бањалуци је завршио 1987. године гдје је положио и правосудни испит. Магистрирао је 2021. године, а затим и докторирао 2017. на Правном факултету у Бањалуци.
Радио је као Секретар Уставног суда, шеф апелационог одјела Уставног суда БиХ, виши правни савјетник судије Уставног суда БиХ, савјетник Уставног суда БиХ.
Објавио је велики број стручних радова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч9
Најновије
17
43
17
35
17
33
17
25
17
24
Тренутно на програму