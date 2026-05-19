Додик: Поновљена блокада најбоље показује бесмисао БиХ

19.05.2026 15:31

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да поновљено блокирање отварања новог граничног прелаза у Градишци најбоље показује бесмисао БиХ.

Додик је истакао да граничним прелазом у Градишци не пролазе само грађани Републике Српске, већ и из Федерације БиХ и њихови привредници.

- Ко кога уцјењује? Кад вам не ваља тако, најбоље да се разиђемо, ако је то идеја господина /Елмедина/ Конаковића - рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

Он је нагласио да је гранични прелаз у Градишци најфреквентнији прелаз у БиХ.

- Република Српска је уложила 40 милиона евра да изгради мост, да не рачунамо ауто-пут од Бањалуке до моста. Чекали смо 15 година Хрватску да ријеши питање инфраструктуре - рекао је Додик.

Он је нагласио да блокадама представници из Федерације БиХ показују колико су Република Српска и ФБиХ различити.

- То говори да смо два свијета. Нисмо само политички различити, већ смо у озбиљном цивилизацијском неспоразуму са овима из Сарајева - закључио је Додик.

