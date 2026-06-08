Живе са 1.000 КМ мјесечно и моле за помоћ: Унук не ради ништа, а свима је сумњив

Аутор:АТВ
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Надомак Какња, у селу Десетник у трошној кућици живе Хаџира Велић и њен унук Кенан Кубура. Обратили су се за помоћ хуманитарном каналу Татабрада.тв, али нису добили помоћ какву су очекивали.
Аутор овог видеа Шади Хај Еиса током снимања каже да су живјели лоше прије пет година, а данас живе исто. Ипак, прије паљења камере свашта је чуо, зато ће искористити прилику да пита Хаџиру и њеног унука Кенана.
Старица Хаџира већ на улазу започела је причу о здравственим проблемима и тешком животу, док њен унук Кенан сједи на кревету гдје се могу примијетити лименке пива и цигарете.
Кенан има 19 година. Не ради нигдје, каже да се народ искоришћава. Школе нема, а тешки послови му нису блиски. Није могао на почетку да се сјети свог презимена и тешко се изражава.
"Ти си ме звао, слао си гласовне поруке и рекао си да не знаш читати и писати. Рекао си да треба помоћ теби и нени. Каква помоћ?", питао је Шади.
Ипак, Кенан није знао да одговори на питање каква помоћ му треба док је све вријеме била укључена камера.
На крају их је питао за примања и испоставиће се да Хаџира има пензију преко 600 КМ уз примања из хаџијског фонда која им донесу преко 1.000 КМ мјесечно. Не плаћају ништа, струју немају, а храну им повремено доноси народ.
- Треба нам помоћ.
- Имате 1.000 КМ и треба вам помоћ?
- Само храна, немам ништа у кући
- Имате 1.000 КМ мјесечно, не плаћате режије, није ваљда да вам не може бити да једете и пијете. Ја снимам породице са мање примања и више дјеце.
"Добио сам информацију да ти паре не можеш имати и да ти се паре одузимају и да нестају. Ја сам добио такву информацију. Дошао сам да снимим ову причу по твом позиву Кено. Ниси ми се знао представити, рекао си да си неписмен и да вам треба помоћ. Сад кад вас слушам чујем да ви имате 1.000 КМ мјесечно. Шта је права прича? Комшије нису рекле да је Хаџира лоша и да јој не треба помоћи. Рекли су да је Хаџира у проблему. Да добије паре и да јој се паре одузимају. Ко ти одузима паре"?, упитао је сниматељ.
Потом је Хаџира објаснила како је неко долазио и пријетио јој ножем, а да ју је спасио унук. На питање јесу ли звали полицију и ко је тај што је покушао да је убије, она је рекла да је ријеч о комшији.
"Овдје кад дође само пиве пије. Каже троши дрогу, да ме овдје убије? Не смијем ти казати, ја сам се препала", рекла је Хаџира.
"Тебе питам још једном, ко те мучи ко ти узима паре? Рекла су ми тројица. То је што вам ја могу рећи. Ако вас двоје имате неки проблем, ријешите га са полицијом. Мој ти је савјет Кено, немој звати џаба никога. Немојте тражити помоћ када има људи који немају 100 КМ у џепу. Имају дјецу и црнче за дневницу од 20 КМ. Кено ти си веома млад, Хаџира ти си стара, али имаш пензију. Ово није прича за помоћ", рекао је водитељ.
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