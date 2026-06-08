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Јелисавета и Павле Менсур више се не крију: Заједно у изласку, он је љубио пред свима

Аутор:

АТВ
08.06.2026 21:14

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романса љубавна веза
Фото: Instagram/Jelisaveta Orašanin/Pavle Mensur

Вијест да се глумица Јелисавета Орашанин и кошаркаш Милош Теодосић разводе послије девет година брака од‌јекнула је као бомба у јавности, али то није једина бура која тресе домаћу сцену.

У јеку прича о краху брака, испливали су детаљи о Јелисаветиној новој романси са 11 година млађим колегом, Павлом Менсуром.

Вијест да се глумица Јелисавета Орашанин и кошаркаш Милош Теодосић разводе послије девет година брака од‌јекнула је као бомба у јавности, али то није једина бура која тресе домаћу сцену.

У јеку прича о краху брака, испливали су детаљи о Јелисаветиној новој романси са 11 година млађим колегом, Павлом Менсуром.

Павле Менсур се огласио док сви брује о његовој вези са 11 година старијом Јелисаветом: Ево шта је објавио

Павле Менсур стори
Павле Менсур стори

Због природе посла су често у истим круговима, а чини се да и приватно бирају да проводе што више времена заједно.

Њих двоје су се недавно опуштали у ноћном изласку, где су се грлили, играли и размјењивали њежности што, чини се, указује на то да се више не крију

Јелисавета и Павле су се лудо проводили на рејву, играли присно и загрљени у неколико наврата. У једном тренутку су пред свима у клубу размијенили и пољубац, преноси Нова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јелисавета Орашанин

Павле Менсур

Љубавна веза

ljubavni par

глумац

глумица

Коментари (0)
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