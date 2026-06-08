Јелисавета и Павле Менсур више се не крију: Заједно у изласку, он је љубио пред свима

Аутор:АТВ
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Вијест да се глумица Јелисавета Орашанин и кошаркаш Милош Теодосић разводе послије девет година брака одјекнула је као бомба у јавности, али то није једина бура која тресе домаћу сцену.
У јеку прича о краху брака, испливали су детаљи о Јелисаветиној новој романси са 11 година млађим колегом, Павлом Менсуром.
Вијест да се глумица Јелисавета Орашанин и кошаркаш Милош Теодосић разводе послије девет година брака одјекнула је као бомба у јавности, али то није једина бура која тресе домаћу сцену.
У јеку прича о краху брака, испливали су детаљи о Јелисаветиној новој романси са 11 година млађим колегом, Павлом Менсуром.
Павле Менсур се огласио док сви брује о његовој вези са 11 година старијом Јелисаветом: Ево шта је објавио
Због природе посла су често у истим круговима, а чини се да и приватно бирају да проводе што више времена заједно.
Њих двоје су се недавно опуштали у ноћном изласку, где су се грлили, играли и размјењивали њежности што, чини се, указује на то да се више не крију
Što ne kažete da postoje snimci Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura 😇 pic.twitter.com/QjwOBPSMP3— Nina Krunić (@nina_krunic) June 8, 2026
Јелисавета и Павле су се лудо проводили на рејву, играли присно и загрљени у неколико наврата. У једном тренутку су пред свима у клубу размијенили и пољубац, преноси Нова.
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