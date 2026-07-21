Цијене нафте мирују око највишег нивоа у посљедњих пет седмица

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте задржале су се близу највиших нивоа у посљедњих пет седмица, док инвеститори процјењују ризике по снабдијевање изазване сукобима на Блиском истоку и истовремено прате нова дипломатска настојања у циљу смиривања ситуације.
Након што су обје референтне врсте током дана осциловале између раста и пада, цијена сјеверноморске нафте Брент стабилизовала се на око 88 долара по барелу, док се америчка сирова нафта WTI кретала око 82,5 долара за барел, пренио је Трејдинг економикс.
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Раст цијена услиједио је након одлуке јеменских побуњеника Хута, које подржава Иран, да забране поморски саобраћај из Саудијске Арабије, што је појачало забринутост за испоруке енергената преко Црвеног мора.
Истовремено, недавни напади на танкере и енергетска постројења у Кувајту додатно су повећали страховања од поремећаја у снабдијевању.
С друге стране, дио негативног утицаја на тржиште ублажиле су информације да су међународни посредници предложили десетодневни прекид непријатељстава између Сједињених Америчких Држава и Ирана како би се обновио крхки привремени мировни споразум.
Иран је потврдио да је примио дипломатске предлоге усмјерене на смиривање сукоба.
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Ипак, пловидба кроз Ормуски мореуз и даље је озбиљно отежана након нових напада на комерцијалне бродове, што одржава бојазан за безбиједност једног од најважнијих светских праваца за транспорт нафте.
Додатну неизвјесност на тржишту изазвали су и нови напади дроновима на терминал Каспијског нафтоводног конзорцијума (ЦПЦ) на руској обали Црног мора, због којих је поново обустављен утовар нафте за извоз.
(Танјуг)
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