Logo

Цијене нафте мирују око највишег нивоа у посљедњих пет седмица

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 07:10

Коментари:

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијене нафте задржале су се близу највиших нивоа у посљедњих пет седмица, док инвеститори процјењују ризике по снабдијевање изазване сукобима на Блиском истоку и истовремено прате нова дипломатска настојања у циљу смиривања ситуације.

Након што су обје референтне врсте током дана осциловале између раста и пада, цијена сјеверноморске нафте Брент стабилизовала се на око 88 долара по барелу, док се америчка сирова нафта WTI кретала око 82,5 долара за барел, пренио је Трејдинг економикс.

Жена, лисице

Свијет

Бизарна провала: Српкиња ушла у туђи стан, јела, туширала се и пресвукла

Раст цијена услиједио је након одлуке јеменских побуњеника Хута, које подржава Иран, да забране поморски саобраћај из Саудијске Арабије, што је појачало забринутост за испоруке енергената преко Црвеног мора.

Истовремено, недавни напади на танкере и енергетска постројења у Кувајту додатно су повећали страховања од поремећаја у снабдијевању.

С друге стране, дио негативног утицаја на тржиште ублажиле су информације да су међународни посредници предложили десетодневни прекид непријатељстава између Сједињених Америчких Држава и Ирана како би се обновио крхки привремени мировни споразум.

Иран је потврдио да је примио дипломатске предлоге усмјерене на смиривање сукоба.

Саобраћајна несрећа Зеница

Хроника

Аутомобил завршио на крову и слупао паркирана возила: Има повријеђених

Ипак, пловидба кроз Ормуски мореуз и даље је озбиљно отежана након нових напада на комерцијалне бродове, што одржава бојазан за безбиједност једног од најважнијих светских праваца за транспорт нафте.

Додатну неизвјесност на тржишту изазвали су и нови напади дроновима на терминал Каспијског нафтоводног конзорцијума (ЦПЦ) на руској обали Црног мора, због којих је поново обустављен утовар нафте за извоз.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

Ормуски мореуз

Иран

Барел нафте

Коментари (0)

Прочитајте више

Људи присуствују протесту у оквиру кампање коју предводе млади, а која захтијева реформе у образовању, у Бенгалуруу у Индији, у понедјељак, 20. јула 2026. године.

Свијет

Индија: Хиљаде демонстраната на улицама, траже оставку министра просвјете

9 ч

0
Нови британски премијер Енди Бернам разговара са особљем и медијима у Даунинг стриту 10 у Лондону, понедељак, 20. јула 2026. године.

Свијет

Нови британски премијер одмах позвао Трампа: Познато о чему су разговарали

10 ч

0
Трагедија над трагедијама: Преминуло дијете (2) након пада у одводни канал

Србија

Трагедија над трагедијама: Преминуло дијете (2) након пада у одводни канал

10 ч

0
Драма у Словенији: Опљачкан комби за превоз новца, трају двије потјере

Регион

Драма у Словенији: Опљачкан комби за превоз новца, трају двије потјере

10 ч

0

Више из рубрике

Ово су цијене пелета и дрва, поједини грађани у шоку

Економија

Ово су цијене пелета и дрва, поједини грађани у шоку

1 д

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Економија

У једном граду гориво 2,29, у другом 3,20 КМ

1 д

0
Поскупило гориво у Српској, ово су цијене

Економија

Поскупило гориво у Српској, ово су цијене

1 д

1
сладоледи слаткиши десерт

Економија

Шок због цијене сладоледа у посластичарници: Кугла 7.5 евра

2 д

0

  • Најновије

08

13

Стиже катаклизма: Спремите се за олују, град и невријеме!

08

13

Донлад Трамп увео царине од 50 одсто на робу из Канаде

08

07

Хороскоп за 21. јул: Шкорпијама стиже новац, а Рибама рјешење кризе

08

06

Вишеграђанин пронашао и вратио власнику торбицу са парама и документима

07

59

Хаос у Њемачкој: Понуда станова драстично пала, а кирије су отишле у небо

Тренутно на програму

5:30

Војвођански доручак/Ловачка кухиња

лајфстајл

6:00

АТВ вијести (Р)

информативни програм вијести

6:45

Вјежбајте са Лидијом (Р)

лајфстајл

6:55

АТВ јутро

јутарњи програм

9:00

Ало, Ало СЕ05, ЕП15 (12+,Р)

серијски програм

9:30

Ало, Ало СЕ05, ЕП16 (12+,Р)

серијски програм

10:00

Путник намјерник: Чешка ЕП06

путопис

Стање на граничним прелазима