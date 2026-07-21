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Аутомобил завршио на крову и слупао паркирана возила: Има повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 07:03

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Аутомобил завршио на крову приликом саобраћајне несреће у Зеници.
Фото: 072info/Facebook/Screenshot

Синоћ се у зеничком насељу Мокушнице догодила саобраћајна несрећа у којој су повријеђене двије особе.

Из Оперативног центра МУП-а ЗДК рекли су за "Аваз" да је дошло до превртања једног возила и да су том приликом оштећена три паркирана возила.

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- Све се десило око 21:30 сати. Возач и сувозач из Форда су превезени возилом Хитне медицинске помоћи на Ургентни блок Кантоналне болнице Зеница. Степен повреда још није познат - рекли су из Оперативног центра у Зеници.

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Тагови :

Зеница

Саобраћајна несрећа

повријеђени

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