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Тешко повријеђен пјешак у саобраћајној незгоди

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 18:30

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Тешко повријеђен пјешак у саобраћајној незгоди
Фото: ATV

Пјешак у Требињу тешко је повријеђен у саобраћајној незгоди која се данас догодила у Улици Вука Мићуновића, пречено је Срни у Полицијској управи Требиње.

У незгоди која се десила око 11.00 часова учествовали су мотоцикл којим је управљало лице чији су иницијали Р.А, и пјешак.

Увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње, а о догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у овом граду.

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Тагови :

Повријеђен пјешак

удес

Саобраћајна незгода

Требиње

Полиција

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