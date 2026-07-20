Тешко повријеђен пјешак у саобраћајној незгоди

Аутор:АТВ редакција
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Пјешак у Требињу тешко је повријеђен у саобраћајној незгоди која се данас догодила у Улици Вука Мићуновића, пречено је Срни у Полицијској управи Требиње.
У незгоди која се десила око 11.00 часова учествовали су мотоцикл којим је управљало лице чији су иницијали Р.А, и пјешак.
Увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње, а о догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у овом граду.
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