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Акција против просјачења у Бањалуци, ухапшено шест особа

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 12:53

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Акција против просјачења у Бањалуци, ухапшено шест особа
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ухапсила је шест особа због просјачења, а током реализације акције регистровано је 14 прекршаја просјачења.

У ПУ Бањалука наводе да је хапшење извршено у оквиру акције из области јавног реда и мира са посебним акцентом на прекршаје просјачења.

"У оквиру акције евидентирано је 14 прекршаја и шест починилаца је ухапшено. О свему је усмено обавијештен дежурни судија Одјељења за прекршаје Основног суда у Бањалуци", саопштила је ПУ Бањалука.

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Наглашавају да је просјачење регулисано чланом 26. Закона о јавном реду и миру.

Ставу 1. гласи:

"Ко просјачи или наводи другог на просјачење казниће се новчаном казном од 200 КМ до 800 КМ".

У ставу 2. се наводи:

"Ко на просјачење наводи малољетника, душевно болесно лице или лице заосталог душевног развоја казниће се новчаном казном од 400 КМ до 1.200 КМ или казном затвора до 40 дана".

У ПУ Бањалука наводе да ће наставити са предузимањем превентивних и репресивних мјера на спречавању и сузбијању ових прекршаја и у наредном периоду.

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Тагови :

хапшење

Бањалука

просјачење

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