Акција против просјачења у Бањалуци, ухапшено шест особа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је шест особа због просјачења, а током реализације акције регистровано је 14 прекршаја просјачења.
У ПУ Бањалука наводе да је хапшење извршено у оквиру акције из области јавног реда и мира са посебним акцентом на прекршаје просјачења.
"У оквиру акције евидентирано је 14 прекршаја и шест починилаца је ухапшено. О свему је усмено обавијештен дежурни судија Одјељења за прекршаје Основног суда у Бањалуци", саопштила је ПУ Бањалука.
Хроника
Харао по маркетима и апотекама: Ухапшен осумњичени за седам крађа у Бањалуци
Наглашавају да је просјачење регулисано чланом 26. Закона о јавном реду и миру.
Ставу 1. гласи:
"Ко просјачи или наводи другог на просјачење казниће се новчаном казном од 200 КМ до 800 КМ".
У ставу 2. се наводи:
"Ко на просјачење наводи малољетника, душевно болесно лице или лице заосталог душевног развоја казниће се новчаном казном од 400 КМ до 1.200 КМ или казном затвора до 40 дана".
У ПУ Бањалука наводе да ће наставити са предузимањем превентивних и репресивних мјера на спречавању и сузбијању ових прекршаја и у наредном периоду.
Хроника
Бањалучанин ухапшен због напада на суграђанку, завршила на УКЦ-у
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
14
04
13
56
13
54
13
52
13
43
Тренутно на програму