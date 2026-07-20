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Бањалучанин ухапшен због напада на суграђанку, завршила на УКЦ-у

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 12:36

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Бањалучка полиција ухапсила је Н.У. из Бањалука због сумње је претукао суграђанку, која је упућена у УКЦ Републике Српске ради указивања помоћи.

У ПУ Бањалука наводе да је Н.У. ухапшен 18. јула због сумње да је починио кривична дјела злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање, тјелесна повреда и угрожавање сигурности.

"Наведени се сумњичи да је 17. јула у Бањалуци физички напао женску особу, која је задобило видне тјелесне повреде. Према њој је поступао на начин којим се вријеђа људско достојанство, те упутио више пријетњи, што је код повријеђене изазвало осјећај страха и угрожености", саопштила је ПУ Бањалука.

полиција-Република Српска-лисице

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Додају да је повријеђена жена упућено на Универзитетски клинички центар ради указивања медицинске помоћи.

О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

хапшење

Бањалука

Универзитетски клинички центар

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