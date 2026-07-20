Бањалучанин ухапшен због напада на суграђанку, завршила на УКЦ-у

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је Н.У. из Бањалука због сумње је претукао суграђанку, која је упућена у УКЦ Републике Српске ради указивања помоћи.
У ПУ Бањалука наводе да је Н.У. ухапшен 18. јула због сумње да је починио кривична дјела злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање, тјелесна повреда и угрожавање сигурности.
"Наведени се сумњичи да је 17. јула у Бањалуци физички напао женску особу, која је задобило видне тјелесне повреде. Према њој је поступао на начин којим се вријеђа људско достојанство, те упутио више пријетњи, што је код повријеђене изазвало осјећај страха и угрожености", саопштила је ПУ Бањалука.
Хроника
Бањалучанин возио пијан и без возачке, па насрнуо на полицију
Додају да је повријеђена жена упућено на Универзитетски клинички центар ради указивања медицинске помоћи.
О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
14
04
13
56
13
54
13
52
13
43
Тренутно на програму