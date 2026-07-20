Крвава туча испред пекаре: Огласила се полиција о сукобу Милићана и Братунчана

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се у Братунцу када је испред једне локалне пекаре избила масовна туча, у којој је више лица повријеђено, а једно је завршило иза решетака.
Како је саопштено из Полицијске управе, службеници Полицијске станице Братунац су 18. јула ове године лишили слободе лице иницијала С.Х. са подручја општине Милићи, због постојања основе сумње да је починило кривично дјело "Тјелесна повреда".
Све је почело истог дана око десет часова и петнаест минута, када је полицији пријављено да је испред пекаре дошло до жестоког нарушавања јавног реда и мира тучом.
"Поступајући по пријави, полицијски службеници су потврдили наводе исте, те утврдили да су у тучи учествовала лица иницијала Х.О. са подручја општине Братунац, те М.Х. и С.Х., оба са подручја општине Милићи", наводи се у саопштењу.
Биланс уличне обрачуна су повреде због којих су учесници морали потражити љекарску помоћ.
Лице Х.О. је хитно превезено у Јавну здравствену установу Болница Зворник, док се лице М.Х. због задобијених повреда јавило у Дом здравља "Свети Никола" у Милићима.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. Он је наложио да се против лица иницијала С.Х. и Х.О. достави извјештај о почињеном кривичном дјелу, чиме ће овај улични обрачун добити и свој судски епилог.
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