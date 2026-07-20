Logo

Крвава туча испред пекаре: Огласила се полиција о сукобу Милићана и Братунчана

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 11:53

Коментари:

0
Крвава туча испред пекаре: Огласила се полиција о сукобу Милићана и Братунчана
Фото: Pexels.com

Права драма одиграла се у Братунцу када је испред једне локалне пекаре избила масовна туча, у којој је више лица повријеђено, а једно је завршило иза решетака.

Како је саопштено из Полицијске управе, службеници Полицијске станице Братунац су 18. јула ове године лишили слободе лице иницијала С.Х. са подручја општине Милићи, због постојања основе сумње да је починило кривично дјело "Тјелесна повреда".

Све је почело истог дана око десет часова и петнаест минута, када је полицији пријављено да је испред пекаре дошло до жестоког нарушавања јавног реда и мира тучом.

"Поступајући по пријави, полицијски службеници су потврдили наводе исте, те утврдили да су у тучи учествовала лица иницијала Х.О. са подручја општине Братунац, те М.Х. и С.Х., оба са подручја општине Милићи", наводи се у саопштењу.

Биланс уличне обрачуна су повреде због којих су учесници морали потражити љекарску помоћ.

Лице Х.О. је хитно превезено у Јавну здравствену установу Болница Зворник, док се лице М.Х. због задобијених повреда јавило у Дом здравља "Свети Никола" у Милићима.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. Он је наложио да се против лица иницијала С.Х. и Х.О. достави извјештај о почињеном кривичном дјелу, чиме ће овај улични обрачун добити и свој судски епилог.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туча

Братунац

повријеђени

Милићи

хапшење

Коментари (0)

Прочитајте више

Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Регион

Драма на хрватском љетовалишту: Жену ударио гром док је носила сунцобран

2 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

У дворишту породичне куће у Модричи изгорио аутомобил

2 ч

0
Замућен покрет брзог воза који полази са перона модерне градске станице.

Свијет

Младић (26) испао из вагона који је јурио 120 км/х

2 ч

0
Драгана Мирковић у љубичастој хаљини позира.

Сцена

Огласила се Драгана Мирковић након прекинутог наступа

2 ч

0

Више из рубрике

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

У дворишту породичне куће у Модричи изгорио аутомобил

2 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Мушкарац из Источне Илиџе задобио тешке повреде: Слетио аутомобилом са пута

3 ч

0
Саобраћајна несрећа у Сарајеву.

Хроника

У судару аутомобила и електричног тротинета повријеђена једна особа

3 ч

0
Мушкарац из БиХ ножем убио партнерку: Детаљи злочина у Словенији

Хроника

Мушкарац из БиХ ножем убио партнерку: Детаљи злочина у Словенији

4 ч

0

  • Најновије

14

04

Европска комисија казнила Алиекспрес са 550 милиона евра

13

56

Огласило се Тужилаштво УСК о нападу на српске повратнике у Санском Мосту

13

54

Цвијановић: Онемогућено ступање на снагу штетне одлуке предсједништва БиХ

13

52

Напитак који враћа снагу за пет минута: Додајте само мало овог зачина у лимунаду

13

43

Додик: Русија неће бити поражена, ЕУ ће дуго трпјети посљедице својих одлука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима