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Младић (26) испао из вагона који је јурио 120 км/х

20.07.2026 11:27

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Замућен покрет брзог воза који полази са перона модерне градске станице.
Фото: Ingo Joseph/Pexels

Након сукоба са путником у регионалном возу, млади радник обезбјеђења (26) задобио је тешке повреде. Том приликом он је испао из вагона док се композиција кретала брзином од око 120 километара на сат.

Нико није могао да претпостави да ће рутинска контрола карата у једном регионалном возу на југозападу Њемачке прерасти у инцидент који је шокирао земљу.

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Све је почело када се путник (36) наводно посвађао са жељезничким особљем током контроле карата. Ситуација је брзо ескалирала, па су позвана двојица радника обезбјеђења.

Међу њима је био и 26-годишњи младић који се нашао у средишту трагедије.

Према наводима тужилаштва, 36-годишњак је напао радника обезбјеђења ударцима рукама и ногама. Током туче, један посебно снажан ударац оборио је радника обезбјеђења (26) на под.

Тада се догодило незамисливо, врата воза су попустила, а младић је испао из вагона док се воз кретао брзином од око 120 километара на сат у правцу Карлсруеа.

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Задобио је изузетно тешке повреде. Његово стање је и даље критично, али љекари наводе да је стабилно, преноси Deutschewelle.

Највећа мистерија и даље остаје неразјашњена - како су се врата воза отворила? Први резултати истраге указују на могућност да су врата претходно оштећена током сукоба, када су учесници туче више пута ударали у њих.

Међутим, нико није примјетио да су врата претрпјела оштећења. Стручни вјештак сада испитује све околности како би утврдио тачан узрок њиховог отварања.

Овај случај отвара додатна питања јер је осумњичени 36-годишњак и раније био осуђиван за насилна кривична дјела, а из затвора је пуштен условно.

Возач / Илустративна фотографија

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Иако је након инцидента привремено ухапшен, надлежни суд није одредио притвор, па се тренутно брани са слободе.

(Телеграф.рс)

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физички напад

повријеђен младић

Возови

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