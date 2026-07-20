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Рубио: Иран користи Ормуски мореуз да би вршио притисак на свијет

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 10:34

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Марко Рубио, амерички државни секретар Марко Рубио
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је у нед‌јељу да Иран користи Ормуски мореуз као инструмент и полугу у остваривању својих циљева и позвао друге земље да појачају притисак и подијеле терет у заштити глобалног поморског саобраћаја.

"Јасно је да Иран, бар неки људи у Ирану, желе да контролишу мореуз и држе га као полугу против цијелог свијета", рекао је Рубио новинарима прије пута на Филипине на састанак министара спољних послова са Асоцијацијом држава Југоисточне Азије (АСЕАН), преноси Јуроњуз.

Саобраћај кроз мореуз поново је обустављен због појачаних борби, што је данас довело до пораста цијене Брент сирове нафте изнад 90 долара по барелу.

"Сједињене Америчке Државе наставиће да раде оно што је потребно да заштите глобални поморски саобраћај, али друге земље би требало да помогну да се понесе тај терет", поручио је Рубио и додао да су САД отворене за дипломатију, али да Иран мора бити спреман да поштује договор.

Он је рекао да се не може потписати споразум о разумијевању и кршити његове одредбе.

Иран најавио "незаборавне лекције"

У суботу је ирански врховни вођа Моџтаба Хаменеи најавио "незаборавне лекције" ако САД наставе да нападају Исламску Републику Иран, оцијенивши да је потпис предсједника САД Доналда Трампа на споразуму о привременом прекиду ватре "безначајан и неважећи".

Прошле нед‌јеље Трамп је запријетио нападима на електроенергетске објекте и мостове како би приморао Иран да попусти стисак, а потом су поново уведена америчка поморска блокада иранских лука како би се зауставио извоз иранске сирове нафте.

Амерички ваздушни удари у суботу погодили су постројење за електричну енергију и десалинизацију воде у иранској јужној провинцији Хормозган, пренијели су ирански државни медији, наводећи да су у суботу погођена и три моста, укључујући онај на путу ка Бандар Абасу, главној иранској луци која се налази близу најужег дијела мореуза.

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