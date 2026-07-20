Убио супругу, закопао њено тијело и тврдио да је невин: Након 6 година откривена болна истина

Аутор:АТВ редакција
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Тијело Францускиње Делфин Жибијар пронађено је скоро шест година након њеног нестанка и девет мјесеци након што је њен супруг осуђен за убиство.
Канцеларија јавног тужиоца у Тулузу саопштила је у недјељу да су недавно откривене кости упарене са костима медицинске сестре путем ДНК тестирања.
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Делфин Жубијар, тада 33-годишњакиња, нестала је у децембру 2020. године у јужнофранцуском селу Канјак-ле-Мин близу Албија, усред карантина због пандемије коронавируса. Њен супруг, Седрик Жубијар, сам је пријавио њен нестанак полицији, објашњавајући да су у процесу споразумног развода.
Истрага је, међутим, открила да је однос пара био веома нарушен. Према ријечима свједока, Седрик Жибијар је више пута пријетио да ће убити своју жену, која је жељела да започне нови живот са другим мушкарцем.
Нису пронађени докази о насилном злочину, само поломљене наочаре младе жене, тијело тада није пронађено.
Наводно је Седрику Жубијару сметало што је његова жена главни хранитељ породице.
Иако тело није пронађено Седрик Жубијар је ипак изведен пред суд. Током суђења је све вријеме тврдио да је невин.
"Нисам јој ништа урадио", рекао је непосредно прије изрицања пресуде, мислећи на мајку своје двоје дјеце.
Прошлог октобра, Седрик је осуђен на 30 година затвора.
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У драматичном преокрету почетком јула, Жубијар је признао да је одговоран за смрт своје супруге.
Такође је истражиоцима рекао гдје је у Француској сахранио тијело. Он је Делфинино тијело закопао на пољу на крају шуме, око десет километара од породичне куће.
Жубијар се жалио на пресуду и нада се да ће му казна бити смањена јер сарађује с властима.
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