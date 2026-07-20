Невену Хот криве за смрт кћерке: Она се огласила потресним ријечима

Аутор:АТВ редакција
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Живот Невене Хот обиљежили су бројни тешки тренуци. Међутим, бивша учесница ''Парова'' и глумица филмова за одрасле сада се суочила са највећим губитком који један родитељ може да доживи.
Њена ћерка А.Т. (23) трагично је изгубила живот у саобраћајној несрећи која се догодила у Борчи прије два дана.
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Док се породица, првенствено њена мајка, у овим тешким тренуцима припрема за сахрану насљеднице, њој стижу бројне увредљиве поруке.
О томе је писала на свом Фејсбуку, гдје је замолила за мало разумијевања.
- Сви који пишете да ми је дијете заслужило да умре због мојих гријехова, срам да вас буде. Прво.. којих гријехова? Је л' сам вам нешто украла, убила неког? Како имате образа, срца и душе да пишете толико језиве ствари? Моје дијете није била наркоманка... била је школована, анђеоског срца и душе... неискварена. Оставите на миру мене и моју породицу да мог анђела сахраним како доликује! - написала је Невена.
Стигле су јој бројне поруке подршке, а осим саучешћа, људи су јој писали и да издржи и да су ту за њу у сваком тренутку.
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Подсјетимо, кобна трагедија догодила се око 1.30 часова послије поноћи, када је аутомобил марке "фијат", којим је управљала Невенина ћерка, излетио са пута, ударио у бетонски стуб и преврнуо се на кров.
Она је заједно са дјевојком Д.Н., која се налазила на мјесту сувозача, превезена у Ургентни центар, гдје је, упркос напорима љекара, подлегла повредама.
Невенина ћерка била је уз њу у најтежим животним периодима. Прије неколико година, бивша ријалити учесница прошла је кроз тежак период када је покушала да себи одузме живот, а тада су јој помоћ пружили најближи.
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Невена је тада је под јаким дејством седатива себи пререзала вене, а тада ју је у локви крви пронашла другарица и брзом реакцијом јој спасила живот. Језив и потресан детаљ из тог мрачног периода јесте то што су у Невенином телефону тада пронађене непослате СМС поруке упућене управо њеној, сада трагично страдалој, ћерки.
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