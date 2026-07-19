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Бејби сједалица испала из аута: Тешка несрећа код Куршумлије

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 19:06

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Несрећа код Куршумлије
Фото: Инстаграм / 192.рс

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на путу Куршумлија–Мердаре.

рема првим информацијама, у несрећи су учествовала најмање два возила, која су претрпела велика оштећења.

На фотографијама са мјеста несреће види се да је предњи дио једног џипа потпуно смрскан.

Сједиште за бебе излетјело из аута, жена сједи на коловозу

Призор на лицу мјеста је потресан. Из аутомобила је испало сједиште за бебе, док једна жена сједи на коловозу, док јој, како се сумња, присутни помажу.

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Како се види на фотографијама, сви ербегови су се активирали у аутомобилу.

На лицу места интервенише екипа Хитне помоћи, док за сада није познато у каквом су стању учесници несреће.

Саобраћај на овој деоници одвија се отежано.

Околности под којима је дошло до несреће биће утврђене након увиђаја, пише Блиц.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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