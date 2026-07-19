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Погинула кћерка Невене Хот

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 15:04

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Невена Хот
Фото: Инстаграм

Кћерка бивше српске ријалити учеснице и глумице у филмовима за одрасле Невене Хот погинула је у саобраћајној несрећи у Борчи која се догодила јуче.

Дјевојка која је трагично изгубила живот у саобраћајној несрећи у Борчи кћерка је бивше ријалити учеснице Невене Хот, која се такмичила у “Паровима”.

Невенина кћерка А.Т. погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила јуче око 1.30 часова послије поноћи у Борчи.

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До саобраћајне незгоде дошло је када је “фијат”, којим је управљала А.Т, излетио са пута и ударио у бетонски стуб, а потом се од силине ударца преврнуо на кров.

Она је заједно са дјевојком Д.Н, која је била на мјесту сувозача, превезена у Ургентни центар, али је тамо убрзо преминула, преноси "Информер".

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Тагови :

Невена Хот

Саобраћајна несрећа

несрећа

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