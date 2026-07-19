Погинула кћерка Невене Хот

Аутор:АТВ редакција
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Кћерка бивше српске ријалити учеснице и глумице у филмовима за одрасле Невене Хот погинула је у саобраћајној несрећи у Борчи која се догодила јуче.
Дјевојка која је трагично изгубила живот у саобраћајној несрећи у Борчи кћерка је бивше ријалити учеснице Невене Хот, која се такмичила у “Паровима”.
Невенина кћерка А.Т. погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила јуче око 1.30 часова послије поноћи у Борчи.
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До саобраћајне незгоде дошло је када је “фијат”, којим је управљала А.Т, излетио са пута и ударио у бетонски стуб, а потом се од силине ударца преврнуо на кров.
Она је заједно са дјевојком Д.Н, која је била на мјесту сувозача, превезена у Ургентни центар, али је тамо убрзо преминула, преноси "Информер".
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