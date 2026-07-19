Детаљи пуцњаве у центру Београда: Чуо пуцањ у клубу, а онда осјетио да је погођен

Аутор:АТВ редакција
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Н. М. (37) рањен је јутрос нешто прије пет сати у једном клубу у Поенкареовој улици, сазнаје Телеграф.
Мушкарац је рањен у поткољеницу, а метак му је прошао кроз ногу.
Према сазнањима Телеграфа, он је рекао да је чуо пуцањ и да је осјетио да је погођен, али да није видио ко је пуцао.
Они који су свједочили рањавању такође су чули пуцањ, али наводно нико ништа није видио.
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На лицу места пронађена је чаура метка, а повријеђени Н. М. превезен је у Ургентни центар.
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