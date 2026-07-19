Logo

Детаљи пуцњаве у центру Београда: Чуо пуцањ у клубу, а онда осјетио да је погођен

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 09:40

Коментари:

0
Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца
Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Н. М. (37) рањен је јутрос нешто прије пет сати у једном клубу у Поенкареовој улици, сазнаје Телеграф.

Мушкарац је рањен у поткољеницу, а метак му је прошао кроз ногу.

Према сазнањима Телеграфа, он је рекао да је чуо пуцањ и да је осјетио да је погођен, али да није видио ко је пуцао.

Они који су свједочили рањавању такође су чули пуцањ, али наводно нико ништа није видио.

Полиција Србија

Србија

Пуцњава у центру Београда, рањен мушкарац

На лицу места пронађена је чаура метка, а повријеђени Н. М. превезен је у Ургентни центар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Београд

Рањен мушкарац

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Пуцњава у центру Београда, рањен мушкарац

5 ч

0
Драма на небу: Авион из Солуна улетио у олују

Србија

Драма на небу: Авион из Солуна улетио у олују

15 ч

0
Невријеме тутњи Србијом: Дрвећа падала од силине вјетра, улице потопљене

Србија

Невријеме тутњи Србијом: Дрвећа падала од силине вјетра, улице потопљене

19 ч

0
Аутомобил у пламену на бензинској пумпи.

Србија

Запалио се аутомобил на бензинској пумпи: Мајка и дијете спасени у посљедњи час

19 ч

0

  • Најновије

13

38

ЕЕС утростручио вријеме чекања, путници пропуштају летове

13

27

Букти пожар на популарном грчком острву, наређена евакуација

13

16

Ово нико није очекивао: Ђоковић фановима открио пол бебе

13

05

Хаварија на Јадрану: Спасено троје аустријских држављана

12

45

Селак објавио видео: Код Санског Моста физички нападнути српски повратници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима